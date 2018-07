Fluff pour Frenchie bien Yankee : Apprends à bien bouffer lecteur ! On est dans enfin dans l’Ubik de Philip K. Dick !!!

Qu’est ce que le Fluff

Le Marshmallow Fluff (prononcer fleuff) est une pâte à tartiner ayant le goût de chamallow (puisque faite à base de guimauve) qui se présente pour la plupart du temps en pots de 213g. Ces pots en plastique (en verre jusqu’en 2013) permettent une conservation de plusieurs mois dans un endroit frais et sec (pas dans le frigo) comme toute les autres pâtes à tartiner.

Lors de la première ouverture, vous serez d’abord surpris par l’odeur agréable qui se dégage du pot, celle de la barbapapa qui titille imédiatement votre odorat puis, lorsque vous plongerez votre couteau dedans vous découvrirez sa texture à la fois molle et collante, très onctueuse. Cette texture est à la fois troublante et fascinante car elle n’est comparable à rien d’autre. Vous serez d’autant plus surpris lorsque vous avalerez votre première cuillère et découvrirez à la fois le goût du chamallow dans votre bouche et la crème onctueuse fondre lentement sur votre palais. EXEPTIONNEL.

Manger le pot complet à la cuillère n’est cependant pas la meilleure des solutions. Le Fluff a une consistance telle qu’il est permis de le tartiner très facilement sur du pain, de la brioche, des crèpes, des gauffres et bien d’autres choses également. Il est également très utilisé pour le nappage, le glaçage ou tout simplement pour fourrer certaines patisseries. Vous pourrez d’ailleurs retrouver de nombreuses recettes à base de Fluff sur le site.

Il existe 3 parfums de Fluff, le Fluff vanille, qui est de loin le plus répendu, le Fluff à la fraise et le Fluff au caramel. Il existait auparavant un autre parfum, le Fluff à la framboise dont la fabrication a depuis été stoppée.

Le Fluff est composé de sirop de maîs, sirop de glucose, de blanc d’oeuf et du parfum (vanille, fraise ou caramel). Il n’y a ni beurre ni huile de palme(0 lipides indiqué sur le pot)ce qui le rend beaucoup moins calorique que le Nutella et le beurre de cacahuète.

Maintenant que vous en savez plus sur le Fluff, je vous conseille d’aller vite en chercher en magasin pour devenir au plus vite fluffeur à votre tour 😉

Vous pourrez trouver le Marshmallow Fluff dans les épiceries américaines et dans le rayon produits du monde de certains supermarchés. N’hésitez pas chercher dans plusieurs magasins car tous n’en vendent pas. Pour vous aider aller voir la rubrique du site consacrée à la liste des magasins, vous en trouverez peut être un juste à coté de chez vous.