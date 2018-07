Georges Bernanos, les bien-pensants et la fin du catholicisme romain en France et en Europe… ici pèlerinage multiple à Saint-Brieuc par temps pluvieux…

Citations de Georges Bernanos

Si intimidée qu’on la suppose, une nation vieille de mille ans reste un être organisé, garde un cœur et un cerveau, ne saurait s’arrêter de penser. Elle a besoin d’un fond d’idées et de sentiments communs, d’une opinion : la république a mis près d’un siècle à le créer. Ayant d’abord abruti de notions contradictoires, de grands mots venus d’ailleurs, puis finalement réduit au silence le peuple autochtone, elle a dû se servir, pour refaire peu à peu ce qu’elle avait détruit, des quelques éléments restés à sa disposition. L’ardente minorité juive, admirablement douée pour la controverse, profondément indifférente à la phraséologie occidentale, mais qui voit dans la lutte des idées, menées à coups de billets de banque, un magistral alibi, devint tout naturellement le noyau d’une nouvelle France qui grandit peu à peu aux dépens de l’ancienne jusqu’à se croire, un jour, de taille à jouer la partie décisive. Mais entre-temps, l’autre France était morte… Tradition politique, religieuse, sociale ou familiale, tout avait été minutieusement vidé, comme l’embaumeur pompe un cerveau par les narines. Non seulement ce malheureux pays n’avait plus de substance grise, mais la tumeur s’était si parfaitement substituée à l’organe qu’elle avait détruit, que la France ne semblait pas s’apercevoir du changement, et pensait avec son cancer !

Les puissantes démocraties capitalistes de demain, organisées pour l’exploitation rationnelle de l’homme au profit de l’espèce, avec leur étatisme forcené, l’inextricable réseau des institutions de prévoyance et d’assurances, finiront par élever entre l’individu et l’Église une barrière administrative qu’aucun Vincent de Paul n’essaiera même plus de franchir. Dès lors, il pourra bien subsister quelque part un pape, une hiérarchie, ce qu’il faut enfin pour que la parole donnée par Dieu soit gardée jusqu’à la fin, on pourra même y joindre, à la rigueur, quelques fonctionnaires ecclésiastiques tolérés ou même entretenus par l’État, au titre d’auxiliaires du médecin psychiatre, et qui n’ambitionneront rien tant que d’être traités un jour de « cher maître » par cet imposant confrère… Seulement, la chrétienté sera morte. Peut-être n’est-elle plus déjà qu’un rêve ?

Là, sûrement, fut l’erreur du grand homme. Catholique de tradition, et pour ainsi dire de race, mais converti d’hier, il eut cette faiblesse de ménager des hommes dont il savait mieux que personne la prodigieuse lâcheté intellectuelle. Il commit cette folie de prétendre y recruter le meilleur de sa troupe, sa troupe de choc. Et la folie plus impardonnable encore de commencer par leur jeter à la face, dans le vain espoir de les redresser, ces vérités qu’ils ne pardonnent jamais parce qu’ils en subissent malgré eux l’évidence. […]

Espérer compromettre de tels hommes, quelle folie ! Au lieu que l’antisémitisme avait de quoi soulever les faubourgs. Une fois incarné dans de solides gaillards en pantalons de velours, on eût député vers elle des suppliants la corde au cou, et le mot d’antisémitisme serait prononcé aujourd’hui dans les sacristies avec la même dévotion que celui de démocratie, hier encore frappé d’interdit.