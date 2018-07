Le triomphe de Trump et la faillite du système euro-Macron : protectionnisme, baisse d’impôts, recherche pétrolière (les USA seront premier producteur mondial cet automne), ce diable d’homme avait raison sur tout !

Le triomphe de Trump et la faillite du système euro-Macron

Donald Trump lors d’une allocution télévisée aujourd’hui : «Je suis ravi de vous annoncer que pour le 2nd trimestre, les Etats-Unis ont connu une formidable croissance de 4.1%. Nous sommes en passe d’atteindre la meilleure croissance moyenne annuelle en plus de 13 ans. Le déficit commercial, qui me tient à coeur car nous avons été arnaqués par le monde entier, a baissé de plus de 50 milliards de dollars. Nous avons créé 3,7 millions d’emplois depuis l’élection, un chiffre impensable lors de la campagne, personne ne l’aurait dit ni prédit même en étant optimiste. Nous sommes dans la plus longue série de créations d’emplois de l’Histoire. Le chômage a atteint son plus bas niveau en presque un demi-siècle. Le chômage des Afro-Américains a atteint son plus bas de l’Histoire. Le chômage chez les Afro-Américains est au meilleur niveau qu’il ne l’a jamais été dans l’Histoire de notre pays. Le chômage chez les Hispano-Américains est également au plus bas niveau de l’Histoire. Le chômage chez les Asiatiques est également au plus bas niveau de l’Histoire. Le chômage chez les femmes a atteint son plus bas niveau en 65 ans, et bientôt de l’Histoire, dans 2 ou 3 semaines. Le chômage chez les handicapés est au plus bas de l’Histoire. 3,5 millions d’Américains ont quitté le programme de coupons alimentaires, du jamais vu depuis des décennies. Les salaires manufacturiers devraient augmenter au rythme le plus élevé en plus de 17 ans. La confiance des entreprises et des consommateurs a atteint un niveau historiquement haut. Cette année, les exportations américaines ont augmenté de quasiment 20%.»

– Fox News, 27 juillet 2018

«Nous sévissons enfin sévèrement après des décennies de pratiques commerciales abusives. Nous avons été abusés par des entreprises, des entreprises liées à des pays, mais en particulier par les pays eux-mêmes, dont nos alliés. Nous avons été abusés comme aucun autre pays ne l’a été dans le commerce parce que personne ne regardait. Ils ont volé nos emplois et pillé nos richesses, mais c’est fini. Hier, j’étais à Granite City dans l’Illinois, c’est un site incroyable. Nous étions écoutés par des aciéristes qui sont parmi les personnes les plus acharnées au travail que vous ayez jamais vues, et des larmes coulaient sur leur visage. Honnêtement, je ne sais pas si ces gens avaient déjà pleuré dans leur vie, la moitié d’entre eux étaient en larmes car nous avons ouvert une grande usine sidérurgique américaine. Ils ouvriront 7 autres usines. L’industrie sidérurgique est de retour ! Elle est ouverte au business. Nous avons besoin de l’industrie sidérurgique. Les taxes douanières ont réussi. Personne ne mentionne le fait que ces usines créent un nombre considérable d’emplois. Considérable. Et des milliards de dollars se déversent dans les caisses de l’Etat. Des milliards. Mais nous créons des emplois, faisons rentrer de l’argent, sommes respectés, et au final les tarifs sidérurgiques baisseront car toutes ces nouvelles entreprises seront en concurrence, mais il n’y aura plus de pays qui viendront faire du Dumping en déversant de l’acier partout pour détruire nos usines, nos entreprises et nos emplois. Depuis mon élection, nous avons ajouté 400 000 emplois manufacturiers. Ne l’oubliez pas.»

France 24 fait remarquer que la croissance en France sous Emmanuel Macron n’est que de 0.2% au 2nd trimestre, soit la hausse la plus faible depuis 2016, tandis que celle aux Etats-Unis grimpe à 4.1% et devrait même selon Donald Trump continuer à augmenter grâce à sa politique économique.

– France 24, 27 juillet 2018, 21h20