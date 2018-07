Protectionnisme : Pat Buchanan soutient Trump (160 de QI) et rappelle les données et la vérité. Il fonde les prospérités. Redécouvrez au passage l’allemand Friedrich List qui défia les libéraux britanniques et les marxistes.

Sur List en français

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111146n.image

Buchanan en anglais

http://buchanan.org/blog/did-tariffs-make-america-great-129752

Pat Buchanan et les bienfaits du protectionnisme dans notre histoire américaine

« Make America Great Again! » Sera, compte tenu de l’étonnante victoire qu’il a produite pour Donald Trump, peut-être enregistré parmi les slogans les plus réussis de l’histoire politique.

Pourtant, cela soulève une question: comment l’Amérique est-elle devenue la première puissance économique du monde?

En 1998, dans «La grande trahison: comment la souveraineté américaine et la justice sociale sont sacrifiées aux dieux de l’économie mondiale», cet auteur a cherché à l’expliquer.

Cependant, comme le problème brûlant de cette journée était celui de Monica Lewinsky et de Bill Clinton, il n’était pas facile d’orienter les intervieweurs vers le tarif McKinley.

La propagande du libre-échange mise à part, quelle est la vérité historique?

Comme notre révolution portait sur l’indépendance politique, les premiers mots et actes de notre république constitutionnelle visaient à assurer l’indépendance économique de l’Amérique.

« Un peuple libre devrait promouvoir les produits manufacturés qui tendent à les rendre indépendants des autres pour l’essentiel, en particulier les fournitures militaires », a déclaré le président Washington dans son premier message au Congrès.

Le premier projet de loi majeur adopté par le Congrès était la Loi sur le tarif de 1789.

Quelques semaines plus tard, Washington a imposé des taxes sur le tonnage à tous les navires étrangers. La marine marchande américaine est née.

En 1791, le secrétaire au Trésor Alexander Hamilton a écrit dans son célèbre rapport sur les manufactures:

« La richesse … l’indépendance et la sécurité d’un pays semblent être matériellement liées à la prospérité des manufactures. Chaque nation … doit s’efforcer de posséder en elle-même tous les éléments essentiels de l’offre nationale. Ceux-ci compromettent les moyens de subsistance, d’habitation, d’habillement et de défense. »

Pendant la guerre de 1812, les marchands britanniques ont perdu leurs marchés américains. Lorsque la paix est venue, des flottilles de navires britanniques sont arrivées dans les ports américains pour déverser des marchandises sous-évaluées et pour reprendre les marchés que les Britanniques avaient perdus.

Henry Clay et John Calhoun soutenaient le tarif de James Madison de 1816, tout comme les ex-traders libres Jefferson et John Adams. Ça a marché.

En 1816, les États-Unis ont produit 840 000 verges de tissu. En 1820, il était de 13 874 mille yards. L’Amérique était devenue autosuffisante.

Le financement d ‘ »améliorations internes » avec des tarifs sur les marchandises étrangères serait connu à l’étranger sous le nom de « Système américain ».

Daniel Webster, «La protection de notre propre travail contre le travail moins cher, mal payé, à moitié nourri et pauvre de l’Europe, est … un devoir que le pays doit à ses propres citoyens.

C’est du patriotisme économique, un conservatisme du cœur. Globalists, cosmopolites et one-worlders reculent à des phrases comme « America First ».

En 1844, faisant campagne pour Henry Clay, «le père du système américain», Abe Lincoln lance un plaidoyer passionné: «Donnez-nous un tarif protecteur et nous aurons la plus grande nation de la terre».

Luttant contre le libre-échange à la présidence de Polk, le membre du Congrès Lincoln a déclaré: «L’abandon de la politique protectrice par le gouvernement américain doit entraîner l’augmentation du travail inutile et de l’oisiveté et doit produire le désastre et la ruine de notre peuple.

De nos jours, l’abandon du patriotisme économique produisit en Amérique centrale ce que Lincoln avait prédit, et ce qui fit élire Trump.

De la guerre civile au 20e siècle, la politique économique américaine était fondée sur les Morrill Tariffs, nommés pour le Congrès du Vermont et le sénateur Justin Morrill qui, dès 1857, avait déclaré: « Je suis pour l’Amérique au pouvoir pour le bénéfice, d’abord, de Américains, et, pour le «reste de l’humanité» après. »

Pour Morrill, le libre-échange était une trahison:

« Le libre-échange abjure le patriotisme et se vante du cosmopolitisme. Il considère le travail de notre propre peuple sans plus de faveur que celui du barbare sur le Danube ou du froid sur le Gange.

William McKinley, le vétéran d’Antietam qui a donné son nom au McKinley Tariff, a déclaré, quatre ans avant d’être élu président:

« Le libre-échange a pour résultat de donner notre argent … nos produits manufacturés et nos marchés à d’autres nations. … Cela amènera un mécontentement généralisé. Cela va révolutionner nos valeurs. »

En faisant campagne en 1892, McKinley a déclaré: «La concurrence ouverte entre les travailleurs américains bien rémunérés et les travailleurs européens mal rémunérés va soit chasser l’industrie américaine, soit abaisser les salaires américains.

Remplacer « main-d’œuvre asiatique » par « main-d’œuvre européenne » et n’est-ce pas une description juste de ce que le libre-échange a fait à la fabrication américaine au cours des 25 dernières années? Quelque 12 billions de dollars de déficits commerciaux, des salaires arrêtés pour nos travailleurs, six millions d’emplois manufacturiers perdus, 55 000 usines et usines fermées.

Le futur vice-président de McKinley, Teddy Roosevelt, était d’accord avec lui: «Dieu merci, je ne suis pas un libre-échangiste.

Qu’ont produit les protectionnistes?

De 1869 à 1900, le PIB a quadruplé. Les excédents budgétaires ont été réalisés pendant 27 années consécutives. La dette américaine a été réduite de deux tiers à 7% du PIB. Les prix des produits de base ont chuté de 58%. La population des États-Unis a doublé, mais les salaires réels ont augmenté de 53%.

La croissance économique a atteint en moyenne 4% par an.

Et les Etats-Unis, qui ont commencé cette ère avec la moitié de la production britannique, l’ont terminé avec deux fois la production britannique.

Sous Warren Harding, Cal Coolidge et le tarif Fordney-McCumber, la croissance du PIB de 1922 à 1927 a atteint 7 pour cent, un record sans précédent.

Le patriotisme économique a placé l’Amérique en premier et a fait de l’Amérique la première.