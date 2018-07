Les Français sont pauvres (en tout cas trop pauvres pour payer des impôts) : la preuve par Pierre…43,1 % de foyers imposables seulement. FMI, faites les raquer !

WOAAAA: PRESQUE 60% DES FOYERS FRANCAIS NE PAYENT PAS D’IMPOTS

<align= »justify »>du 30 juillet au 5 août2018 : Suite logique et indépendante de l’article précédent. Imaginez une barque ou un trirème avec 10 ou 100 rameurs, et que seuls 4 sur 10 (et 40 rameurs sur 100 pour le trirème) qui rament. Imaginez la charge qui incombe à ces 40%.

Eh bien la France en est au même point: notre lecteur Spartacus a vu cet article dans la Croix, un journal bien nommé vu le sujet et il nous l’a résumé en 4 points:

1) Presque 60% de foyers non imposables (43% de foyers imposables, 16 sur 37 millions pour 77 milliards récoltés), ou: 57% de foyers non imposables à l’IR, 21 millions sur 37, signe d’un appauvrissement accéléré

2) Les contrôles fiscaux rapportent moins = nouveaux/anciens impôts pour compenser, lire ici Les Echos.

3) La TVA rapporte 200 milliards = on va basculer de moins d’IR mais vers plus de TVA payée par tous, de 21 à 25 à 30% après la banqueroute

4) 370.000 demandes de remises sur la taxe d’habitation = la banqueroute va faire exploser la taxation immobilière et donc les expulsions/expropriations

Notre lecteur a raison de souligner que ces statistiques nous montrent surtout une accélération de l’appauvrissement des Français, remerciez les banques et les voleurs de Wall Street. Lire ici La Croix. Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.jovanovic.com 2008-2018