Un amie nous évoque l’entropie chrétienne en Bretagne : un conseil à toutes et tous, allez chez les orthodoxes !

la bretagne (et pas seulement) n’est plus ce qu’elle était… l’enseignement catholique n’a plus de catholique que le nom. en primaire, théoriquement une heure hebdomadaire d’éveil à la foi, religion, catéchisme, appelle ça comme tu veux, donc sur une année environ 38 heures réduites cette année à deux heures trajets compris pour se rendre dans une église et discuter avec un prêtre soixante-huitard blasé de l’épiphanie ! ni crucifix ni crèche dans les classes, le néant absolu. et la plupart des enfants ne sait pas qui est Jésus, donc tout va bien parents et enseignants sont sur la même longueur d’onde.

