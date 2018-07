Le NYT (Fake news pour Donald) veut remplacer la population blanche et donc raciste du New Hampshire ; merci de penser à eux !

L’État américain du New Hampshire est « blanc à 94% », et selon le New York Times, « il faut changer cela » en attirant « d’autres groupes ethniques »

Par Koba le 29/07/2018

18h17

MANCHESTER, N.H. – Catalina Celentano avait l’habitude d’organiser des sessions de formation pour les travailleurs hospitaliers à Lynn, Massachusetts, pour les familiariser avec les cultures des patients originaires du Cambodge, de Russie ou de la République Dominicaine. Quand elle a déménagé dans le New Hampshire, elle s’est soudainement retrouvée dans un vide ethnique.

« (Avant de déménager dans le New Hampshire), Je parlais espagnol tous les jours mais maintenant je ne parle plus espagnol parce qu’il n’y a personne avec qui parler espagnol », déclare Mme Celentano, née en Colombie d’une mère colombienne et d’un père hongrois. « La seule personne avec qui j’ai parlé espagnol était une femme de ménage et elle est retournée en Colombie. »

The New York Times

New Hampshire is 94% white. It is now trying to figure out how to change that. https://nyti.ms/2OpobGI

New Hampshire, 94 Percent White, Asks: How Do You Diversify a Whole State?

Government officials and business leaders say that homogeneity is limiting options in a state with an aging work force and stagnant population growth.

Le New Hampshire, comme ses voisins le Vermont et le Maine, est presque tout blanc. Cela a posé un éventail de problèmes aux immigrés, qui se retrouvent souvent isolés et seuls, sans le confort et le soutien d’une communauté d’immigrés déjà présente.

Cela a également posé des problèmes aux employeurs de ces États, qui trouvent que l’ homogénéité ethnique peut constituer un obstacle au recrutement et à la rétention de travailleurs de différentes origines ethniques et cultures.

Cette problématique a incité une centaine de chefs d’entreprise, fonctionnaires et membres d’organisations à but non lucratif à se réunir pour chercher des moyens d’attirer d’autres groupes raciaux et ethniques, ainsi que des jeunes, dans le New Hampshire – qui est blanc à 94%.

Selon eux, la diversité est devenue un impératif fondamental pour les entreprises qui se disputent les talents, en particulier les travailleurs pouvant parler d’autres langues. À l’heure actuelle, le New Hampshire est à 3% latino-américain, 2% afro-américain et 3% asiatique, selon le recensement, certaines personnes s’identifiant comme plus d’une race.

(…) New York Times