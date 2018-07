Les américains crèvent la dalle ; CBS explique pourquoi (une bulle immobilière type Paris mais sur tout le pays). Phrase-clé : 56% de ces personnes croient qu’elles ne se libéreront jamais de leurs dettes.

Les américains crèvent la dalle ; CBS explique pourquoi (une bulle immobilière). Phrase-clé : 56% de ces personnes croient qu’elles ne se libéreront jamais de leurs dettes.

(CBS Local) – Selon une nouvelle enquête, la majorité des Américains sont pris dans un cycle désespéré de travail juste pour joindre les deux bouts. Les chercheurs de Careerbuilder.com disent que près de quatre travailleurs américains sur cinq vivent de chèque de paie, avec beaucoup accumulent de plus en plus de dettes.

Le site Web de l’emploi a publié leurs résultats, qui montrent un stupéfiant 78 pour cent des travailleurs disent qu’ils vivent salaire à chèque de paie. L’enquête a interrogé plus de 2 300 employeurs et 3 400 travailleurs du secteur privé à travers le pays. Ce nombre était en hausse de trois pour cent par rapport à 2016 et continue à être ressenti plus par les Américains gagnant moins de 100 000 $ par année. Seulement neuf pour cent des travailleurs à temps plein faisant cette marque ont dit qu’ils avaient du mal à joindre les deux bouts.

Le chef des ressources humaines de CareerBuilder dit que tout le temps que les gens passent à redouter la façon dont ils vont se faire payer va en fait empirer les choses pour leurs patrons . «En tant qu’employeur, les problèmes financiers de vos employés deviennent vos problèmes financiers», explique Rosemary Haefner. « Si les travailleurs pensent constamment à leurs difficultés financières, leur qualité de travail peut diminuer, et leur moral et leur productivité peuvent s’en ressentir. »

L’enquête a également révélé le nombre croissant de personnes endettées et leurs pensées sur un avenir incertain. Le sondage montre que 71 pour cent de tous les travailleurs se disent endettés. Plus troublant encore, 56% de ces personnes croient qu’elles ne se libéreront jamais de leurs dettes.

Comme les chèques de paie continuent à ne pas aller aussi loin qu’ils le faisaient, certains attribuent la responsabilité à la hausse du coût du logement . Les rapports pointent vers des statistiques qui montrent que la valeur des maisons et le loyer augmentent deux fois plus vite que les salaires américains.

80 Percent Of Americans Living Paycheck To Paycheck, Survey Finds