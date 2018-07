Totalitarisme chinois et dystopie technique : le gouvernement algorithmique

https://es.yahoo.com/noticias/c%C3%A1maras-inteligencia-artificial-viaje-interior-064921618.html

Avec des millions de caméras et des milliards de lignes de code, la Chine construit un avenir autoritaire de haute technologie. Beijing héberge des technologies telles que la reconnaissance faciale et l’ intelligence artificielle pour identifier et surveiller 1400 millions de personnes. Le pays cherche à construire un immense système de surveillance national sans précédent, avec l’aide cruciale de son industrie technologique naissante.

« Dans le passé, les instincts étaient la chose la plus importante », a déclaré Shan Jun, chef adjoint de la police à la gare de Zhengzhou, où ils ont attrapé le passeur d’héroïne. « Si vous n’avez pas attrapé quelque chose, votre opportunité passerait. »

La Chine invalide la vision commune que la technologie est une grande démocratisation qui donne plus de liberté aux gens et les relie au monde. En Chine, il a dérivé dans le contrôle.

Dans certaines villes, les caméras scannent les gares pour trouver les plus recherchées en Chine. Sur les écrans, la taille des panneaux d’affichage sont les visages des piétons téméraires et la liste avec les noms des personnes qui ne peuvent pas payer leurs dettes. Les scanners à reconnaissance faciale surveillent les entrées des complexes résidentiels. En Chine, on estime déjà à 200 millions le nombre de caméras de surveillance. quatre fois le montant aux États-Unis.

Ces efforts complètent d’autres systèmes qui suivent l’utilisation d’Internet et des communications, l’hébergement à l’hôtel, les voyages en train et en avion, et même les voyages en voiture dans certains endroits.

Malgré tout, les ambitions de la Chine dépassent ses capacités. La technologie disponible dans une gare ou un passage pour piétons peut ne pas exister dans une autre ville, ou même dans la rue suivante. Les inefficacités bureaucratiques empêchent la création d’un réseau national.

Pour le Parti communiste, ce n’est peut-être pas un problème. Loin de cacher leurs efforts, les autorités chinoises manifestent et exagèrent généralement leurs capacités. En Chine, même la perception de la surveillance peut garder la population sous contrôle.

Certains endroits sont beaucoup plus avancés que d’autres. Le logiciel de surveillance de masse envahissant a été installé dans l’ouest du pays pour traquer les membres de la minorité musulmane ouïghoure et cartographier leurs relations avec leurs amis et leur famille, selon un logiciel consulté par le New York Times.

« C’est peut-être une toute nouvelle façon pour le gouvernement de gérer l’économie et la société », a déclaré Martin Chorzempa, chercheur au Peterson Institute for International Economics.

« L’objectif est d’avoir une manière algorithmique d’exercer le gouvernement », a-t-il ajouté.

Le jeu de la honte