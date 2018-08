Afrique du sud : les fermiers blancs sont ENFIN expropriés ! Gare aux migrants blancs en Russie ! On y finira tous…

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré que le Congrès national africain au pouvoir doit initier un processus parlementaire pour inscrire dans la constitution un amendement proposé, ouvrant la voie à l’accaparement des terres sans compensation.

Ramaphosa, qui a promis de rendre les terres appartenant aux fermiers blancs depuis les années 1600 à la population noire du pays après son entrée en fonction en février de cette année, a déclaré mardi que l’ANC introduirait un amendement constitutionnel au parlement.

« L’ANC finalisera, à travers le processus parlementaire, l’amendement proposé à la constitution qui précise plus clairement les conditions dans lesquelles l’expropriation des terres sans compensation peut être effectuée » , a déclaré Ramaphosa, un dirigeant syndical éminent et un proche de Nelson Mandela. une adresse télévisée mardi.

L’ex-homme d’affaires millionnaire a fait valoir qu ‘ « il est devenu clair que notre peuple veut que la constitution soit plus explicite »sur la proposition, considérée par la minorité blanche sud-africaine comme une expulsion forcée qui peut inciter à la violence contre les agriculteurs.

On craint de plus en plus que l’expropriation projetée porte un coup à l’agriculture commerciale dans le pays et pourrait la mettre au bord d’une crise de production alimentaire, comme celle qui a frappé le Zimbabwe quand elle a mené une répression similaire contre les fermiers blancs en 1999 -2000.

En promouvant son plan de relance de la redistribution des terres en mars, Ramaphosa a cherché à rassurer les citoyens blancs, qui représentent environ neuf pour cent de la population totale, que le gouvernement traiterait le sujet controversé par le dialogue, la discussion et l’engagement. notre pays en avant. «

« Il n’y a aucune raison pour que quelqu’un d’entre nous panique et commence à battre les tambours de guerre », a-t-il déclaré à l’époque, notant que rien ne devrait empêcher les activités agricoles de continuer comme d’habitude.

Cependant, de nombreux Boers, descendants de colons hollandais en Afrique du Sud, ne tiennent pas les promesses du gouvernement, cherchant plutôt à obtenir l’asile à l’étranger contre ce qu’ils disent être une vague de violence et d’hostilité alimentée par le gouvernement.

Le mois dernier, un appel du ministre australien des Affaires intérieures, Peter Dutton, à fournir des visas d’urgence pour les fermiers blancs d’Afrique du Sud, menacés de persécution, a déclenché un scandale diplomatique, le chef de l’opposition sud-africaine qualifiant l’ Australie de « pays raciste » pour avoir accordé un refuge aux agriculteurs blancs à la fois dans l’ère Mandela et maintenant.

Les Boers ont également fait appel à la Russie, cherchant à réinstaller les agriculteurs qui ne se sentent plus chez eux en Afrique du Sud. Le mois dernier, une délégation composée d’une trentaine de familles agricoles sud-africaines est arrivée dans la région agricole de Stavropol en Russie, demandant aux autorités locales d’envisager de réinstaller jusqu’à 15 000 Boers.

Déplacer « est une question de vie ou de mort » pour eux le chef de la délégation a déclaré aux médias.

Le sous-commissaire aux droits de l’homme de la région, Vladimir Poluboyarenko, a déclaré à RT qu’un plan était en place pour réinstaller jusqu’à 50 familles de Boers et potentiellement 500, qui arriveraient à Stavropol avec leur propre bétail.

