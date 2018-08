Ecroulement technologique américain (F-35 ou JSF) : Philippe Grasset fait le point, sans virgule.

http://www.dedefensa.org/article/notes-sur-le-jsf-martyrise-outrage

Il ne s’agit pas d’une simple bataille de quincaillerie, mais bien d’une bataille qui s’inscrit dans le processus d’effondrement du Système. Le F-35 est un monstre technologique qui s’inscrit dans la dynamique de surpuissance du Système. Il a été imposé à la plupart des pays du bloc-BAO comme un des verrous de loyauté au Système. Sa mise en cause officielle même si indirecte, par ceux-là même qui avaient pour vocation d’en être les ultimes défenseurs et les utilisateurs les plus acharnés, implique le développement d’une crise semant un désordre incommensurable, en même temps qu’elle constituerait un des signes les plus puissants de la crise d’effondrement du technologisme. Bref, le titre est tout trouvé : “Gone With the Collapse” (“Autant en emporte l’effondrement”)

