La Hyre compare les russes aux Françaises…

Elles sont marrantes ces gamines qui défilent en uniforme, dignes, belles, mais aussi fières et heureuses ! Longtemps que je n’ai pas vu de telles expressions sur le visages de mes connepatriotes…

Quelle leçon quand on y pense, morne pays que le nôtre qui ne connait plus que des ersatz d’émotions distillées aux travers de poisons et de simulacres, tout est superficiel et synthétique.

Vous entendez rire dans le métro ? Ce sont des étrangers, ne vous inquiétez pas, ils se moquent c’est tout, rien de mal petits français, les drames et les chutes attirent toujours du monde comme

des badauds qui se pressent de voir un accident, c’est une forme de tourisme comme une autre, du sensationnel, de l’exotique.

Dans les pays comme la Russie, il y a cette chose fascinante et crue de simplicité des choses et des rapports, pas de faux-fuyants de faux-semblants, il y a une vérité étymologique.

Pas étonnant qu’une centaine de hooligans russes aient pu mettre en déroute une horde de 2000 collègues grand-bretons lors de la coupe d’Europe de balle au pied à Marseille.

C’est le réel et la vérité en pleine gueule, le genre de confrontation qu’il faut éviter si l’on est pas préparé.