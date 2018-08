Suprématie militaire russe : suite et pas fin.

https://www.zerohedge.com/news/2018-07-31/watch-russian-supersonic-anti-ship-missile-destroy-mock-enemy-vessel

Suprématie russe en technologie militaire : un expert militaire confirme

https://russia-insider.com/en/its-even-better-we-hoped-top-military-expert-weighs-new-high-tech-russian-arsenal-video/ri24269

Transcription:

Maintenant, nous avons le rédacteur en chef du journal « Arsenal Otechestva », colonel à la retraite, et expert militaire, Victor Murakhovsky, en ligne.

– Bonjour, Victor Ivanovich.

-Bonjour.

– Quelle est votre évaluation de la performance technique des nouvelles armes? Qu’est-ce qui est unique chez eux?

-Tout système d’arme montré dans votre programme est en fait unique. Aucun des systèmes n’a de contrepartie étrangère. L’objectif principal est la dissuasion stratégique. Grâce aux nouvelles technologies, aux nouvelles solutions techniques, les nouveaux systèmes assurent une stabilité stratégique dans les domaines des armes nucléaires stratégiques et des armes conventionnelles, sans dépenser de ressources supplémentaires. Ce faisant, cela assurera le développement pacifique de la Fédération de Russie.

Parlant du système de missile de croisière hypersonique, il a pratiquement terminé la phase de tests de combat et il peut être mis en production en série. Le développement du reste des systèmes est en différentes étapes pour le moment. Le missile balistique « Sarmat » passe par des tests de développement de vol. Il faudra 18 à 24 mois pour terminer les tests et mettre le système en service.

En ce qui concerne le système de missiles balistiques «Avangard», je vous rappelle qu’ils sont hypersoniques, maniables et capables d’échapper aux systèmes de défense ABM. Ils sont déjà en production en série et sont mis en service pour certains systèmes de missiles.

Parlant du missile de croisière à portée illimitée et de l’engin submersible qui est, en fait, illimité à portée, leur caractéristique principale est la création de la première unité nucléaire compacte au monde qui permet le vol et la croisière de ces éléments jusqu’à distance fixée par notre commandement militaire.

Ces métiers n’ont pas d’homologues étrangers. J’insiste sur le fait que tout ce travail est réalisé dans le cadre du programme d’armement de l’Etat actuel, et qu’il ne nécessite pas de ressources supplémentaires.

– Ces missiles sont capables de manoeuvrer à grande vitesse. Pouvons-nous dire qu’ils ne peuvent être interceptés par aucun système de défense ABM?

-Oui je suis d’accord avec toi. En fait, aucun système anti-aérien ou anti-missile n’est efficace contre les cibles hypersoniques qui peuvent manœuvrer à la fois horizontalement et verticalement. Tous les systèmes antimissiles ne sont efficaces que contre des cibles se déplaçant le long de trajectoires balistiques, c’est-à-dire prévisibles. Ils peuvent être calculés …

– Allons plus loin dans les détails sur le missile hypersonique « Kinzhal ».

-Si un missile manœuvre, ils ne peuvent pas calculer un point d’interception.

– Victor Ivanovich, pourriez-vous nous parler des missiles « Kinzhal » dans les détails?

-Les missiles balistiques hypersoniques «Kinzhal» sont montés sur des chasseurs MiG-31K, eux aussi hypersoniques. À Akhtubinsk, un escadron équipé des systèmes a réussi tous les tests dans les domaines des conditions techniques, des capacités du système et de l’emploi tactique, c’est-à-dire la préparation du test en vol et leur utilisation contre certaines cibles.

Je vous le rappelle, le missile est capable de toucher à la fois les cibles maritimes et terrestres. En fait, mettre ces missiles en service annule les efforts des autres pays sur la création de porte-avions et d’équipes d’assaut maritimes qui peuvent menacer la Russie de l’océan. Je veux dire, nous, en utilisant des moyens assez bon marché et asymétriques, répondons aux efforts et aux développements dans le domaine des forces navales qui peuvent menacer la Fédération de Russie.

Le missile manœuvre le long de la trajectoire de vol à la fois verticalement et horizontalement et il fonctionne à une vitesse dix fois plus rapide que la vitesse du son. Cela signifie également qu’aucune des défenses antiaériennes et antimissiles installées sur les navires ne peut les contrer puisque la trajectoire des missiles est imprévisible pour eux.

– En parlant du missile « Sarmat », quels sont ses avantages par rapport à son prédécesseur? Que signifie « vol à courte durée »? Pourquoi est-il impossible de l’intercepter?

-Le missile est conçu pour remplacer le missile soviétique R-36 super-lourd qui a été nommé « Satan » dans l’Ouest. Contrairement au R-36, en raison de l’utilisation de nouveaux moteurs-fusées et d’une nouvelle formule de carburant, il est devenu possible de raccourcir le vol propulsé lorsque les moteurs des premier et deuxième étages fonctionnent. Il permet de ne pas détecter le lancement du missile par les systèmes d’alerte antimissile des États étrangers.

Cela empêche également la prédiction de la cible par un système de défense antimissile étranger. Par ailleurs, le missile « Sarmat », grâce à son nouveau système de propulsion, est efficace contre des cibles situées de l’autre côté de la planète, non seulement sur le pôle Nord où sont déployés les systèmes ABM, mais aussi sur le pôle sud. est absolument découvert pour tout engagement avec le « Sarmat ». En prenant cela en compte, un « Sarmat » peut être équipé d’une unité de manœuvre hypersonique « Avangard », un contre un tel missile, même théoriquement, est hors de question. Aucun investissement, aucun développement de systèmes ABM ne sera utile dans ce cas.

– Victor Ivanovich, quelles sont les perspectives d’utilisation des systèmes laser militaires « Peresvet »? À quelles cibles peuvent-ils être utilisés?

-A tous égards, de tels systèmes déployés dans les forces de missiles stratégiques peuvent être utilisés pour couvrir les régions de nos missiles balistiques intercontinentaux. De tels systèmes permettent la suppression de moyens d’intelligence électro-optique destinés à nos Forces Stratégiques de Missiles ainsi que des ogives balistiques de différents missiles à tête chercheuse qui utilisent l’image de contraste de la cible. Cela signifie que nous pouvons considérablement augmenter la capacité de survie de nos forces stratégiques de missiles et éliminer la possibilité de leur négation par des moyens nucléaires et conventionnels dans le pire des cas de développement d’un conflit. J’espère que nous n’aurons pas à utiliser de tels systèmes. Au moins, nous avons ce moyen de dissuasion qui nous permet de maintenir l’équilibre stratégique.

– Merci, Victor Ivanovich.

Nous avons eu le rédacteur en chef de « Arsenal Otechestva », colonel à la retraite et expert militaire, Victor Murakhovsky.