Voie Hinayana du petit véhicule : de plus en plus d’amers ricains vivent dans leurs bagnole…

Le nombre d’Américains vivant dans leurs véhicules « explose » alors que la classe moyenne continue de disparaître…

L’économie américaine se porte vraiment bien, pourquoi l’itinérance augmente-t-elle si rapidement? Alors que l’écart entre les riches et les pauvres continue d’augmenter , la classe moyenne s’érode progressivement. En fait, j’ai récemment donné à mes lecteurs 15 signes que la classe moyenne en Amérique est systématiquement détruite. De plus en plus d’Américains sortent de la classe moyenne et tombent dans la pauvreté chaque jour qui passe, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles le nombre de sans-abri augmente. Par exemple, le nombre de personnes vivant dans la rue à Los Angeles a augmenté de 75 pour centau cours des 6 dernières années. Mais bien sûr, LA est loin d’être seule. D’autres grandes villes de la côte ouest sont confrontées à des problèmes similaires, y compris Seattle. Il se trouve que la ville d’Emeraude a vu une augmentation de 46 pour cent dans le nombre de personnes qui dorment dans leurs véhicules l’année dernière …

Le nombre de personnes qui vivent dans leur véhicule parce qu’elles ne trouvent pas de logement abordable est en hausse, même si cette pratique est illégale dans de nombreuses villes des États-Unis.

Le nombre de personnes résidant dans des campeurs et d’autres véhicules a grimpé de 46 pour cent au cours de l’année dernière, a constaté un récent recensement des sans-abri dans le comté de King à Washington. Le problème est « explosant » dans les villes avec des marchés du logement coûteux, y compris Los Angeles, Portland et San Francisco, selon le magazine Governing .

Amazon, Microsoft et d’autres grandes entreprises technologiques sont dans la région de Seattle. C’est une région qui est censée «prospérer», et pourtant cela continue.

Malheureusement, ce ne sont pas seulement les grandes régions urbaines qui voient plus de gens dormir dans leur véhicule. À Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, de nombreux sans-abri dorment dans leurs véhicules, même en plein hiver …

Stephanie Monroe, directrice générale de Children Youth & Family Services chez Volunteers of America, Dakota, raconte une histoire similaire. Au moins 25% des clients de Sioux Falls sans but lucratif ont vécu dans leur véhicule à un moment donné, même pendant les températures glaciales de l’hiver.

«Beaucoup de nos communautés n’ont pas de services d’hébergement officiels», a-t-elle déclaré dans une interview. « Cela peut conduire les individus à vivre dans leur voiture ou dans d’autres véhicules. »

Il est temps d’admettre que nous avons un problème. Le nombre de sans-abri dans ce pays est en pleine expansion, et nous devons commencer à trouver de meilleures solutions.

Mais au lieu de cela, de nombreuses communautés adoptent simplement des lois qui interdisent aux gens de dormir dans leurs véhicules …

Un récent sondage mené par le Centre national du droit sur l’exclusion liée au logement et la pauvreté (NLCHP), qui suit les politiques menées dans 187 villes, a révélé que le nombre d’interdictions de résidence automobile avait plus que doublé au cours de la dernière décennie.

Ces lois ne vont rien résoudre.

Au mieux, ils encourageront simplement certains sans-abri à aller ailleurs.

Et si notre crise de l’itinérance s’intensifie dramatiquement alors que l’économie est supposée «grandir» , à quel point les choses vont-elles mal se passer une fois la prochaine récession officiellement commencée?

Nous vivons à un moment où le coût de la vie est en plein essor, mais nos chèques de paie ne le sont pas. En conséquence, les familles de la classe moyenne sont pressées comme jamais auparavant.

Un récent article de Marketwatch a mis en lumière le sort du professeur d’histoire californien Matt Barry et de sa femme Nicole …

L’épouse de Barry, Nicole, enseigne également – ils gagnent chacun 69 000 $, un salaire combiné qui, il n’y a pas si longtemps, était suffisant pour assurer une vie familiale confortable. Mais en raison des coûts astronomiques dans sa région, y compris l’immobilier – une «maison de démarrage» de 1 500 pieds carrés coûte 680 000 $ – conduire pour Uber était une nécessité.

«Les enseignants se suicident», dit Barry dans le nouveau livre d’Alissa Quart, « Pressé: pourquoi nos familles ne peuvent pas se permettre l’Amérique » (Ecco), mardi. « Je ne devrais pas avoir à conduire Uber à huit heures du soir un jour de semaine. Je me suis juste arrêté du péage mental: classer les papiers entre les manèges, penser à ce que je pourrais faire au lieu de conduire – comme créer un programme d’études.

Les prix des maisons sont complètement hors de contrôle, mais cette bulle devrait bientôt éclater .

Cependant, d’autres éléments de notre coût de la vie ne feront que devenir encore plus douloureux. Les coûts des soins de santé augmentent beaucoup plus rapidement que le taux d’inflation chaque année, les prix des aliments deviennent incroyablement ridicules, et le coût d’une éducation collégiale est hors des charts. Selon l’auteure Alissa Quart, vivre une vie de classe moyenne est «30% plus cher» qu’il y a vingt ans …

«La vie dans la classe moyenne est maintenant 30% plus chère qu’elle ne l’était il y a 20 ans», écrit M. Quart, citant les coûts du logement, de l’éducation, de la santé et de la garde des enfants en particulier. « Dans certains cas, le coût de la vie quotidienne au cours des 20 dernières années a doublé. »

Et grâce à la guerre commerciale, les prix vont commencer à augmenter plus rapidement que nous ne l’avons vu depuis très longtemps.

Mardi, nous avons appris que les prix des couches et du papier toilette augmentent de nouveau …

Procter & Gamble a déclaré mardi qu’il était en train de relever les prix de Pampers en Amérique du Nord de 4%. P & G a également commencé à informer les détaillants cette semaine qu’elle augmenterait les prix moyens de Bounty, Charmin et Puffs de 5%.

P & G augmente les prix parce que les pressions sur les coûts des produits et du transport s’intensifient. Les randonnées vers Bounty et Charmin entreront en vigueur fin octobre, et Puffs deviendra plus cher à partir du début de l’année prochaine.

Je souhaite que j’ai de meilleures nouvelles pour vous, mais je ne le fais pas. Nous allons tous devoir travailler plus dur, plus intelligemment et plus efficacement. Et nous allons certainement devoir nous serrer la ceinture.

Beaucoup de familles de la classe moyenne comptent sur la dette pour les obtenir de mois en mois, et la dette des consommateurs aux États-Unis a atteint un niveau record . Mais finalement un jour de compte arrive, et nous le comprenons tous.

L’économie américaine ne va pas mieux que ce qu’elle est en ce moment. Il est donc temps d’être une machine d’économie légère et moyenne, car il sera important d’avoir un coussin financier pour les temps difficiles qui nous attendent.

Michael Snyder est un écrivain, un médiateur et un activiste politique à l’échelle nationale. Il est l’éditeur de The Most Important News et l’auteur de quatre livres dont Le début de la fin et Vivre une vie qui compte vraiment .