Intox ou propagande ? Pourquoi la feinte Russie peut écraser l’antéchrist occidental !

https://www.youtube.com/watch?v=UqztMIoKJgA&t=185s

Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont été la superpuissance de facto dans le monde. Jusqu’à maintenant.

Dans ce reportage intéressant de la télévision russe, les plus hauts gradés de la Russie nous expliquent à quel point ils sont puissants.

La transcription suit:

Transcription:

Cette vidéo montre le test le plus récent du dernier missile anti-balistique. Vous pouvez voir à quelle vitesse il décolle, intercepter la cible quelques secondes plus tard.

Sergey Dronov, commandant en chef adjoint du VKS de Russie: « Plus de 350 vols ont été effectués, toutes les tâches d’entraînement au combat ont été accomplies avec une grande précision et en temps opportun, fournissant une expérience de combat commune à l’équipage. »

« Attention! Vous êtes autorisé à continuer à fonctionner dans la trajectoire et les spécifications actuelles. «

Les intercepteurs fonctionnent avec les équipages de bombardiers à longue portée Tu-22M3. Ceci est un fragment de l’entraînement au combat pour intercepter des cibles marines et fournir une couverture de combat pour le groupe d’attaque. Nos Kinzhals sont déjà en service de combat dans la mer Caspienne. Ils protègent les frontières du sud de la Russie et contrôlent toute une région. Ce sont tous les systèmes d’armes les plus récents qui ont été développés par les ingénieurs russes au cours des dernières années.

Début mars, le président s’est adressé à l’Assemblée fédérale en annonçant que les nouvelles armes étaient prêtes. Évidemment, cette modernisation n’annule pas le redémarrage planifié de l’armée et de la marine. Le ministre de la Défense effectue personnellement des inspections militaires régulières. C’est un équipement typique qui a été fourni au cours des trois derniers mois.

Sergey Shoygu, ministre russe de la Défense: « Plus de 600 unités d’armement et équipements militaires spécialisés, dont 11 jets de classes diverses et à des fins spéciales, 5 hélicoptères, 36 stations radar avec diverses modifications, 3 navires de combat, dont la collection de renseignements Ivan Khurs navire, et le Vyshny Volochyok missile guidé corvette. «

C’est Avangard, un autre nouveau système. C’est la première fois que le ministère de la Défense diffuse cette séquence, démontrant pour la première fois l’apparence générale du système. La division RVSN de Dombarovskiy accepte les premiers Avangards en service.

Sergey Poroskun, commandant en chef adjoint de la structure RVSN: «Le complexe militaro-industriel de la Russie a développé le véhicule hypersonique Avangard. Les entreprises industrielles ont lancé sa chaîne de production. «

Le système est équipé d’une ogive de portée intercontinentale qui ne reste pas dans une trajectoire balistique, empêchant son interception pendant la phase initiale. Sa vitesse de Mach 20 le rend invisible à tous les systèmes de défense potentiels. Il se déplace dans la couche dense de l’atmosphère dans un nuage de plasma, suivant une trajectoire aléatoire. Avangard approche sa cible à basse altitude, en circuitant le terrain. Il ne peut être détecté par aucun système de défense antimissile.

C’est le système laser de combat Peresvet. Les forces spatiales ont reçu le plus d’armes à la fine pointe de la technologie. Ils se familiarisent avec le nouvel équipement.

« Commencer la mission de combat! »

La plupart des informations sur ce système sont toujours classées. Cependant, parce que Peresvet est monté sur camion, il est invulnérable de riposter.

Anatoly Nestechuk, chef d’état-major de la division 15 des forces spéciales de VKS RF: « Les membres de l’équipe du système laser Peresvet ont suivi une formation périodique à l’Académie de l’espace militaire de Mozhaysky. »

La création de Burevestnik est une véritable percée que nous n’avons pas encore pleinement appréciée. C’est un missile de croisière à propulsion nucléaire. Sa portée illimitée permet de voyager à n’importe quel endroit suivant une trajectoire de vol imprévisible.

Sergey Pertsev, chercheur principal du CRI 12 du ministère russe de la Défense: «Ces missiles de croisière à portée illimitée sont fabriqués de manière ordonnée. Le missile est construit selon des exigences spécifiques, suivi d’autres tests au sol, et il est également en cours de préparation pour les futurs essais en vol. «

Le système océanique polyvalent Poséidon est également à propulsion nucléaire. Il peut cibler les groupes de frappe de la Marine et de l’Air Force. Il est équipé d’ogives conventionnelles et nucléaires suffisamment puissantes pour détruire une station navale.

Igor Kasatonov, conseiller du chef de l’état-major général de l’AF de la Fédération de Russie: «Ses caractéristiques supérieures, ses capacités de vitesse et de vitesse, ainsi que ses trajectoires imprévisibles de déplacement et de trajectoire rendent ce système invulnérable.

Le test de chute du missile balistique Sarmat est terminé. L’infrastructure est prête pour le test en vol. C’est le missile balistique intercontinental le plus puissant. Sa charge utile importante permet le déploiement de diverses ogives. Sarmat peut même transporter les véhicules hypersoniques Avangard; armes de représailles dangereuses.

Tous ces nouveaux systèmes ne sont que des outils possibles pour dissuader les menaces potentielles pour nous ou nos alliés. Les principaux objectifs sont d’assurer la sécurité militaire et d’accroître les capacités de défense de la Russie.