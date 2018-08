La curée (II) : La Hyre s’en prend aux cathodiques.

A ben je viens de lire Fontanta sur votre site, cqfd !!!

Le monde à l’envers, le clergé qui ne veut pas du Christ et de la Croix et les fidèles qui agissent et pensent contre l’Eglise mais

qui la suivent toujours… ON voit bien le vide doctrinal, le vide d’accompagnement pastoral et la dérive moralisante de l’église catholique

toujours si prompte à donner des leçons de morale et à entretenir la culpabilité et le péché chez ses fidèles !!

A quand des indulgences et le paradis promis par une bu-bulle à la gomme, pour l’accueil des migrants ?!

Un migrant? indulgence plénière ! une famille de migrant ? le paradis !!! Emballez c’est pesé.

Le pape Berlingo a déjà montré l’exemple en ramenant douze musulmans après avoir visité le berceau du christianisme martyrisé,

voilà le sort qu’il laisse à ses fidèles il fait le tri, les loups avec les loups, et les brebis à leur merci.