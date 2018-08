La phrase du soir par Jean Baudrillard (abonné au Libre Journal de la France courtoise et lecteur attentif alors de Nicolas Bonnal) : « les jésuites fonderont leur politique sur la disparition virtuelle de Dieu et sur la manipulation mondaine et spectaculaire des consciences – évanescence de Dieu dans l’épiphanie du pouvoir –, fin de la transcendance qui ne sert plus que d’alibi à une stratégie tout à fait libre des influences et des signes. Derrière le baroque des images se cache l’éminence grise de la politique. »

Simulacres et simulation, Ed. Galilée, p.14-15

