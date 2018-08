Les russes m’énervent (suite) : ils reconnaissent la mission sur la lune et ils continuent de vendre aux Yankees les moteurs de leurs fusées spéciales (non mais on croit rêver non ?). D’ailleurs ces russes s’énervent eux-mêmes, et les copains de Pravda.Ru reflètent le Trend !

La Russie vend docilement des moteurs-fusées RD-180 aux Etats-Unis

Le nouveau contrat pour la vente de moteurs-fusées russes RD-180 produits par Energomash aux États-Unis pourrait relever de la loi anti-sanctions russe. La Russie veut-elle utiliser cette loi?

Igor Arbuzov, directeur général du fabricant de moteurs-fusées RD-180, NPO Energomash, a annoncé mardi que son entreprise et United Launch Alliance (ULA), basée aux Etats-Unis, ont conclu un nouvel accord sur la livraison de moteurs-fusées RD-180. les États Unis. Les moteurs que la Russie vend aux États-Unis sont utilisés pour la première étape des véhicules spatiaux américains Atlas 5. C’est un secret de polichinelle que les Américains n’ont pas encore réussi à construire un analogue au moteur russe.

Le gouvernement russe peut-il utiliser la loi « sur les mesures d’influence (contre-mesures) en réponse aux actions inamicales des Etats-Unis d’Amérique et d’autres Etats étrangers » pour l’accord susmentionné?

Washington a constamment multiplié les mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie depuis des années, mais Moscou préfère ne rien faire en retour. L’affaire de moteur de fusée entre la Russie et les Etats-Unis n’affecte pas les citoyens ordinaires. Beaucoup diront probablement que la Russie se ferait du mal en mettant fin à la coopération avec les États-Unis dans l’industrie spatiale. Quel est le but de telles lois alors?

Le directeur scientifique de l’Institut de politique spatiale, Ivan Moiseyev, a déclaré à Pravda.Ru que le refus de la Russie de vendre des moteurs-fusées RD-180 aux Etats-Unis causerait des dommages considérables à son constructeur, NPO Energomash, à la Russie. dans l’ensemble. « Les Américains ne ressentiront aucun dommage: toutes les transactions étrangères de cette catégorie sont des commandes du gouvernement, et la Russie reçoit de l’argent pour cela, il y a aussi notre réputation, si nous annulons le contrat, la réputation va empirer et de nouveaux contrats ne sont pas probables. En ce qui concerne les lois qui ne fonctionnent pas, c’est une caractéristique commune des lois russes – elles sont adoptées pour la promotion de certains députés, plutôt que pour une action réelle », a déclaré Ivan Moiseyev.

Le 4 juin 2018, le président russe Vladimir Poutine a signé la loi sur les mesures d’influence en réponse aux actions inamicales des États-Unis d’Amérique et d’autres États étrangers. Selon la loi, le gouvernement de la Fédération de Russie, sur décision du chef de l’Etat, pourra introduire des mesures de rétorsion. Dans le même temps, ces mesures ne devraient pas affecter les biens essentiels, dont les analogues ne sont fabriqués ni en Russie ni dans d’autres pays. Pour le moment, le gouvernement russe n’a soumis aucune suggestion de mesures réactives au président.

