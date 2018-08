Pauvre Vatican, avec sa salle Paul 666. No comment : La Hyre s’en charge !

La Hyre et le « long fleuve tranquille »

La Vie est un long fleuve tranquille dont les eaux, entre le Styx et le Léthé, nous abreuvent d’une eau trouble et limoneuse qui nous conduisent sereinement à l’asphyxie.

Il faudrait reprendre les travaux de McLuhan et de sa Galaxie Gutenberg pour les mettre à la page du numérique, si l’écrit est un potentiel savoir sa version numérique en est le simulacre.

L’ère de la fiction et du néant. Jamais le « savoir » n’a été autant disponible et pourtant jamais n’avons nous été aussi bête, on nous fait même croire que nous sommes allés sur la Lune, c’est dire.

Cet accumulation, cette massification du savoir réduit à sa plus basse nature, l’information, produit un ensablement de l’intelligence comme ces lacs qui par surabondance de nutriments sont condamnés, étouffés

par les algues dont la croissance aura eu pour effet d’absorber tout l’oxygène. C’est l’eutrophisation, nous subissons le même processus délétère.

Il n’y a plus de bouffée d’oxygène, la nature a horreur du vide et l’homme a pris les devants. Le présent perpétuel nous étouffe. Paralysé par la masse d’informations contradictoire déversé par les égouts du savoir,

l’homme devient de plus en bête et son existence se résume à un QCM alambiqué dont la formulation aura été décidée par des hauts-fonctionnaires pervers qui ont à cœur d’alambiquer l’évidence.

Ainsi l’homme moderne incapable de lire un bouquin et dorénavant un journal, qui passe son temps à changer de chaîne désespérant de trouver quelque chose qui accrocherait son intellect plus que la durée d’une page de publicité , ce naufragé disais-je va passer, hébété, trois heures au rayon des yaourt pour assouvir son appétit et comparer les vertus de chaque produit.

Il n’est pas nécessaire de remplacer l’homme par un quelconque zombi ou extra-terrestre comme dans les films de science fiction des années 50, non il suffisait de rendre l’homme ainsi entre Homère Simpson et le Sans-Culotte.

Dans ces miasmes quel ferment pour l’art et la poésie, quelle place pour la créativité pour le beau ? La religion même a été phagocytée par ce présent éternel de haine de soi et d’oubli confluence du Styx et du Léthé.

Hormis quelques poches de salutaire ignorance où les traditions seraient vivantes, comme les modes de vie et les cultures, le monde ainsi uniformisé en suffocation n’est guère plus capable de produire de la beauté ni de s’élever de se transcender.

Depuis Saint Pierre de Rome que l’église catholique a-t-elle produit, commandité ? Rien si ce n’est la Salle Paul VI sorte de cauchemar démoniaque de bronze affectueusement baptisé « Résurrection »… Pour la pensée et l’exégèse itou.

Rien le néant et si ce n’est la destruction du ce qui fut.

Anarchistes et nihilistes ont été pris de cours par le monde moderne et l’église catholique, la destruction créatrice est au cœur de notre système sociétal. Mais l’on ne peut rien bâtir sur de telles ruines, le fleuve est trop instable et son courant charrie trop d’impureté, et les pilotis ne peuvent s’enfoncer dans la couche épaisse du limon de ce que nous avons rompu et annihilé.

Ainsi, jadis l’Eglise était une nef, elle voguait bon gré mal gré sur le fleuve de notre vie, dès lors qu’elle a jeté l’ancre elle dérive et s’envase et le canot pourri sur place comme une barque échouée.

C’est le présent qui nous tue, nous croyons avancé par le décor se déplace, comme lorsque l’on croit que notre train démarre tandis que c’est celui d’à côté qui se meut.

Tout est illusion et simulacre nous sommes ensablé et de voir le monde continuer sans nous nous fait oublier que nous sommes restés à quai, dans un présent de haine et d’oubli que rien ne viendra jamais troublé puisque la vie

suit son propre court et que nous n’y avons plus trait.

La conquête du Nouveau Monde fut le début de notre fin, nous avons perdu la notion d’espace et de temps, la terre devenait ronde et l’on pouvait en faire le tour et ce de plus en plus rapidement, en la remontant l’on pouvait remonter le temps par le jeu des fuseaux horaires et de la course du soleil.

Enfin nous avons annihilés le Nouveau Monde ses peuples et ses cultures, ses traditions créant un gouffre sans précédent dans l’histoire de l’humanité, comme si Abel et Caïn avaient a leur naissance été séparés et que finalement ce dernier avait pu accomplir son forfait, une seconde fois.

Le mouvement n’est plus possible la planète est criblée, le temps s’en trouve figé, il n’y plus changement ni mouvement, le monde moderne est un point fixe qui regarde la vie s’éloigner de lui, qui s’imagine que tout dépend de lui, quand il se trouve hors du cosmos et du sens de la vie. C’est un suicide