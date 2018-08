Sévices secrets et désastre stratégique : les vrais raisons selon Dimitri

Sévices secrets et communauté de l’inintelligence : le bilan US selon Orlov

Le coût total des guerres de ce siècle pour les États-Unis serait de 4 575 610 429 593 $. Divisé par les 138 313 155 Américains qui produisent des déclarations de revenus (la fait qu’ils paient réellement une taxe est une question trop subtile), cela équivaut à un peu plus de 33 000 $ par contribuable. Si vous payez des impôts aux États-Unis, c’est votre facture jusqu’à présent pour les diverses “peaux de bananes” du renseignement américain.

Les 16 agences de renseignement américaines ont un budget combiné de 66,8 milliards de dollars, et cela semble beaucoup jusqu’à ce que vous réalisiez à quel point elles sont extrêmement efficaces : leurs “erreurs” ont coûté au pays près de 70 fois leur budget. Avec un effectif de plus de 200 000 employés, chacune d’entre elles a coûté en moyenne 23 millions de dollars aux contribuables américains. Ce nombre est totalement hors norme ! Le secteur de l’énergie a les plus hauts revenus par employé, environ 1,8 million de dollars. Valero Energy se démarque avec 7,6 M $ de revenu par employé. À 23 millions de dollars, la communauté du renseignement américain a fait trois fois mieux que Valero. Chapeau ! Cela fait de la communauté du renseignement américaine de loin le meilleur guide vers un effondrement le plus efficace possible.

Il y a deux hypothèses possibles pour expliquer pourquoi c’est ainsi.

Tout d’abord, nous pouvons supposer que ces 200 000 personnes sont extrêmement incompétentes et que les fiascos qu’elles précipitent sont accidentels. Mais il est difficile d’imaginer une situation où des personnes grossièrement incompétentes parviendraient néanmoins à injecter 23 millions de dollars, en moyenne, dans un assortiment d’aventures futiles de leur choix. Il est encore plus difficile d’imaginer que de tels incapables seraient autorisés à magouiller d’une décennie à l’autre sans être virés pour leurs erreurs.

Une autre hypothèse, beaucoup plus plausible, est que la communauté du renseignement américain a fait un excellent travail de mise en banqueroute pour amener le pays vers un effondrement financier, économique et politique en l’obligeant à s’engager dans une série interminable de conflits coûteux et futiles, le plus grand larcin étalé sur une si longue période que le monde ait jamais connu. Comment cela peut-il être une chose intelligente à faire dans votre propre pays, selon toutes les conceptions possibles de l’“intelligence”, je vous laisse y réfléchir par vous-même. Pendant que vous y êtes, vous voudrez peut-être aussi trouver une meilleure définition de “trahison” : quelque chose de mieux que “une attitude sceptique envers les affirmations absurdes et non fondées faites par ceux qui sont connus pour être des menteurs perpétuels”.

Dimitri Orlov