Taramundi ou la destination guénonienne (en Galice)

J’en ai parlé déjà il y a presque vingt ans dans mon Voyageur éveillé (Les Belles Lettres). Les Asturies sont le paradis naturel comme on dit en Espagne. Les plages sont fabuleuses, les montagnes (pics d’Europe) sensationnelles. On est sur la route de Compostelle, mais on est au-dessus de Compostelle, allez savoir pourquoi. Oviedo est une des plus belles petites villes du monde. Ne ratez pas Ribadesella non plus, le village suspendu de Lastres au bord du sacré golfe de Gascogne.

A la frontière avec la sacrée Galice, on a la plus belle plage du monde, la plage des cathédrales ; et on a le plus beau village médiéval et hobbit du monde, il s’appelle Taramundi, et sa partit historique est joliment appelé conjunto etnografico. C’est le vrai Astérix Park. Dans un village voisin, San Martin de los Oscos, un autrichien s’est installé et est devenu herrero. On traduit ? On est aussi à côté de Lugo, consacré au dieu celte Lug, encerclée d’une impressionnante muraille romaine. Découvrez (je fais el guide) le cidre d’Oviedo et cette manière hors du temps de le servir.

Taramundi est la surprise du chef avec nom qui m’évoque la Tara des Irlandais et de notre cher Guénon, on a alors l’impression d’être dans les terres du roi du monde, avec les moulins, les rios, les terres sacrées et on cherche le bouclier arverne et la route de la terre creuse. L’été on visite mais une jeune serveuse me dit qu’il me vaut mieux venir l’hiver. Le village voisin, le moderne, fabrique des couteaux. Pour moi qui ai écrit un chant de la résistance en Patagonie, il est amusant de voir que le lieu parfait, isolé et protégé, bien tellurique et bien agricole aussi, avec surtout des réflexes de vieille solidarité villageoise et chrétienne (c’est ce que tous les individualistes de la survie ignorent sottement ou intentionnellement dans leur sauvagerie humaniste), ce lieu est prêt. Je ne voulais pas en parler, mais comme tout se précipite…

Je vous laisse aller voir sur Google images. Et un peu de Guénon qui parle de notre Irlande, celle d’Enya, de Joyce et de ses moines

« C’est l’Irlande, en effet, qui, parmi les pays celtes, fournit le plus grand nombre de données relatives à l’Omphalos; elle était autrefois divisée en cinq royaumes, dont l’un portait le nom de Mide (resté sous la forme anglicisée Meath), qui est l’ancien mot celtique medion, «milieu», identique au latin medius. Ce royaume de Mide, qui avait été formé de portions prélevées sur les territoires des quatre autres, était devenu l’apanage propre du roi suprême d’Irlande, auquel les autres rois étaient subordonnés. A Ushnagh, qui représente assez exactement le centre du pays, était dressée une pierre gigantesque appelée «nombril de la Terre», et désignée aussi sous le nom de «pierre des portions» (ailna-meeran), parce qu’elle marquait l’endroit où convergeaient, à l’intérieur du royaume de Mide, les lignes séparatives des quatre royaumes primitifs. Il s’y tenait annuellement, le premier mai, une assemblée générale tout à fait comparable à la réunion annuelle des Druides dans le «lieu consacré central» (medio-lanon ou medio-nemeton) de la Gaule, au pays des Carnutes; et le rapprochement avec l’assemblée des Amphictyons à Delphes s’impose également.

Cette division de l’Irlande en quatre royaumes, plus la région centrale qui était la résidence du chef suprême, se rattache à des traditions extrêmement anciennes. En effet, l’Irlande fut, pour cette raison, appelée l’ «île des quatre Maîtres», mais cette dénomination, de même d’ailleurs que celle d’ «île verte» (Erin), s’appliquait antérieurement à une autre terre beaucoup plus septentrionale, aujourd’hui inconnue, disparue peut-être, Ogygie ou plutôt Thulé, qui fut un des principaux centres spirituels, sinon même le centre suprême d’une certaine période.

Et Guénon ajoute :

« La capitale du royaume de Mide était Tara; or, en sanscrit, le mot Târâ signifie «étoile» et désigne plus particulièrement l’étoile polaire. »

Taramundi, c’est le monde l’étoile polaire, alors ? Excusez-moi, j’y retourne de ce pas…