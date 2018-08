Eric Zuesse et la totale aliénation européenne

Quand les milliardaires américains se partagent l’Europe colonie ploutocratique-américaine, via Soros et Steve Bannon

Rédigé par Eric Zuesse via The Strategic Culture Foundation,

Un concours pour le contrôle politique de l’Europe se prépare entre deux équipes américaines, l’une dirigée par George Soros, établi de longue date, et l’autre mise en place par Steve Bannon , ancien directeur de campagne du président américain Donald Trump. Soros a longtemps dirigé les milliardaires libéraux américains dans le contrôle de l’Europe, et Bannon organise actuellement une équipe de milliardaires conservateurs américains pour arracher ce contrôle aux libéraux. Alors que Soros prétend représenter les intérêts du public, Bannon prétend représenter les intérêts de la population – c’est-à-dire le côté « populiste » des milliardaires américains, par opposition à l’aspect « intérêt public » (Soros).

Deux marques américaines de «philanthropes» vont donc se battre pour le contrôle des marchés (ou institutions) européens.

C’est une bataille pour servir le «public» ou bien «le peuple», et chaque marque politique aura du mal à garder l’Europe comme alliée dans la guerre des milliardaires américains contre la Russie (que tous les milliardaires américains veulent vaincre).

Tout comme il existe une polarisation politique libérale-conservatrice entre milliardaires au sein d’une nation, il existe également une telle polarisation politique entre les milliardaires concernant la politique étrangère de leur pays; et les milliardaires américains sont politiquement très fortement polarisés, à la fois au niveau national et, de plus en plus, au niveau international. Aucun d’entre eux n’est progressiste ou populiste de gauche. Le seul «populisme» que promeut actuellement un milliardaire est le «populiste», à savoir l’équipe de Bannon. Les deux équipes se diabolisent aux États-Unis pour contrôler le gouvernement, mais les deux sont maintenant en concurrence internationale pour le contrôle du monde entier, par deux marques différentes: libérale contre conservatrice. Les deux marques approuvent la « démocratie » ou « les alliés »; et toutes deux soutiennent la diffusion de cette «démocratie» en envahissant et en occupant des «dictatures» ou «les ennemis». En Europe, on parle de «l’impérialisme»; en Amérique, on l’appelle « néo-conservatisme » ou « néoconservatisme »; mais aucun milliardaire américain ne s’y oppose activement (car s’opposer à cela serait opposer l’aristocratie elle-même, le contrôle des milliardaires sur le gouvernement – le système même qui a été extrêmement fructueux pour eux, bien plus que le public lui-même ne le reconnaît ).

Après la Seconde Guerre mondiale, les milliardaires américains ont pris le contrôle de la première Europe occidentale et, après 1990, lorsque l’Union soviétique et son communisme et son alliance militaire avec le Pacte de Varsovie ont pris fin, ils ont progressivement pris toute l’Europe. Ils l’ont fait non seulement en élargissant l’OTAN après 1990 (alors même que son organisation miroir, le pacte de Varsovie avait disparu et que la raison d’être nominale de l’OTAN était donc révolue), mais par le biais de l’UE. Leur véritable objectif était la conquête, d’abord en absorbant tous les alliés de la Russie, puis en fin de compte, en absorbant la Russie elle-même – une conquête mondiale complète.

L’annonce publique de cette nouvelle guerre par des milliardaires américains pour le contrôle de l’ Europe, est apparu le 20 Juillet 2018, dans le le Daily Beast (il est pro-Soros, anti-Bannon; et ainsi dit Soros a « distribué 32 milliards de dollars à des causes libérales » au lieu de « 32 milliards de dollars à des causes libérales » – pour avoir isolé et finalement défait la Russie]. Cet article « libéral », contre le « conservateur » Bannon, s’ouvrait comme suit :

HELLFIRE CLUB

Le plan de Bannon pour détourner l’Europe pour l’extrême droite

Bannon déménage en Europe pour créer le Mouvement, une fondation populiste rivalisant avec George Soros et déclencher une révolte de droite à travers le continent.

NICO HINES 20.07.18 21:57 HE

LONDRES – Steve Bannon envisage de se mesurer à George Soros et de déclencher une révolution de droite en Europe.

L’ancien conseiller en chef de la Maison Blanche à Trump a déclaré au Daily Beast qu’il mettait en place une fondation en Europe appelée The Movement, qui, espère-t-il, mènera une révolte populiste de droite à partir des élections européennes du printemps prochain.

Bannon a passé sa carrière après l’armée américaine en tant qu’agent de plusieurs milliardaires américains, plus récemment pour ceux qui ont soutenu Donald Trump dans les primaires républicaines et ont ainsi acheté la nomination du Parti pour lui. Alors que le président de la campagne de Hillary Clinton était le président exécutif de Google, Eric Schmidt, le principal responsable de Donald Trump était Steve Bannon qui avait été embauché à cette fin par le milliardaire mathématicien et directeur financier Robert Mercer. le capitaliste Peter Thiel. Après que Trump ait remporté la nomination, Bannon est resté sur place et son opération a été financée principalement par le couple milliardaire américano-israélien, Miriam et Sheldon Adelson.. Mais tous les milliardaires républicains (juifs, chrétiens évangéliques et même certains) étaient de grands partisans d’Israël. Israël, bien sûr, est allié aux Saoud , qui possèdent l’Arabie Saoudite; et Israël et les Saoudiens sont encore plus concentrés sur la destruction de l’Iran que sur la destruction de la Russie (objectif principal de l’aristocratie américaine). Seuls les milliardaires américains sont obsédés par la conquête de la Russie. Ils ont été comme ça depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Comme le chroniqueur Ambrose Evans-Pritchard l’a bien résumé dans le Telegraph de Grande-Bretagne, « l’Union européenne a toujours été un projet de la CIA, comme le découvrent les Brexiteers » :

Les services de renseignement américains ont financé le mouvement européen en secret pendant des décennies et ont travaillé énergiquement dans les coulisses pour pousser la Grande-Bretagne dans le projet.

Comme ce journal a été rapporté pour la première fois lorsque le trésor est devenu disponible, un mémorandum daté du 26 juillet 1950 révèle une campagne visant à promouvoir un parlement européen à part entière. Il est signé par le général William J Donovan, chef du Bureau des services stratégiques en temps de guerre américain, précurseur de la Central Intelligence Agency.

Le Comité des États-Unis pour une Europe unie (ACUE), présidé par Donovan, était le principal responsable de la CIA. Un autre document montre qu’il a fourni 53,5% des fonds du mouvement européen en 1958. Le conseil comprenait Walter Bedell Smith et Allen Dulles, directeurs de la CIA dans les années 50, et une caste d’anciens fonctionnaires de l’OSS qui ont emménagé et quitté la CIA.

Bill Donovan, chef légendaire de l’OSS pendant la guerre, était plus tard chargé d’orchestrer le projet de l’UE.

Les documents montrent qu’il [ACUE] a traité certains des pères fondateurs de l’UE comme des employés engagés et les a activement empêchés de trouver des financements alternatifs qui auraient brisé la confiance envers Washington.

Il n’y a rien de particulièrement méchant à ce sujet. Les États-Unis ont agi avec astuce dans le contexte de la guerre froide. La reconstruction politique de l’Europe a été un succès retentissant.

Cependant, son opinion à la fin n’est pas tout à fait vraie car, parallèlement, la CIA travaillait avec des milliers d’agents secrets nazis et fascistes en Europe, que l’OSS avait secrètement recueillis et protégés à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui continué secrètement tout au long de la guerre froide à mener des opérations de la CIA pour subvertir non seulement les agents communistes en Europe, mais encore plus pour subvertir les agents démocratiques en Europe qui favorisaient non la subordination aux Etats-Unis mais la souveraineté démocratique des Européens la politique de la terre .Par conséquent, dès le départ, l’UE était un moyen d’imposer aux Européens le contrôle de sociétés internationales américaines, au bénéfice des entreprises américaines. Telle était la raison d’être de l’UE – subordination aux milliardaires américains, pas de démocratie authentique. Vassaliser à l’intérieur de l’empire américain était et est le but de tous: conquérir d’abord l’Europe, puis le monde.

Evans-Pritchard exhorte ses lecteurs: « À mon avis, le camp de Brexit devrait être en élaborant des plans pour augmenter les dépenses de défense au Royaume – Uni par la moitié de 3pc du PIB, engageant à propulser la Grande – Bretagne en tête que la puissance militaire incontesté de l’ Europe. » Ce pro La vision impérialiste de son point de vue est une extension de celle de Cecil Rhodes à la fin des années 1800, pour un empire mondial américano-britannique dans lequel ces deux puissances impériales – l’ancienne et la nouvelle – prendraient progressivement le contrôle du monde entier. George Soros a travaillé pour cet objectif avec fébrilité. Steve Bannon est contre ce point de vue «internationaliste» et il privilégie plutôt le «nationaliste», mais dans les versions libérale et conservatrice, les milliardaires américains vont absorber une proportion croissante de la richesse mondiale. Le concours entre ces deux équipes porte sur la meilleure façon d’atteindre cet objectif.

Il y a aussi une deuxième raison pour laquelle les milliardaires américains sont enragés contre la Russie d’aujourd’hui, au-delà de celle des milliardaires américains qui exigent de contrôler le monde. C’est la raison pour laquelle, sous Vladimir Poutine, la politique de la Russie a été d’exiger que tous les milliardaires, tant nationaux qu’étrangers, acceptent qu’en Russie, le bien-être du public russe prime sur le bien-être de tous les milliardaires . C’est un principe que les milliardaires du monde entier, et en particulier les Américains qui, avant la direction de Poutine, volaient le Trésor fédéral russe, ne peuvent tolérer. Ainsi, en se rangeant du côté des milliardaires américains, les Européens se sont rangés du côté des milliardaires en tant que classe – se rangeant du côté des super-riches – contre le public, partout. Pourquoi les Européens feraient une telle chose? Ne sont-ils pas censés avoir au moins un certain choix en la matière? Ne sont-ils pas censés vivre en démocratie?