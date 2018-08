Bergoglio, tu fais le BIDE autour de toi ! Mais question : les deux sympathiques papes précédents n’avaient-ils pas caché la forêt (ou le désert nietzschéen) de l’impiété du troupeau et de son clergé, déjà dénoncés en leur temps par un Bloy ou un Bernanos ? Réponse :

Benoit XVI et la dissolution des illusions catholiques

Les deux papes précédents avaient masqué la forêt de l’impiété catholique et romaine.

Source

http://thatthebonesyouhavecrushedmaythrill.blogspot.com/2017/11/pope-benedict-xvi-and-great-reveal.html

A quoi sert à l’Église qu’un homme vertueux, doctrinalement sain et exemplaire siège sur la Chaire de Pierre, si entre 50 et 90 % des évêques et du clergé ne le croient pas, et sont, en réalité, implacablement opposés à la vérité catholique (…)

Est-il vraiment réconfortant de savoir que « l’homme au sommet » est doctrinalement sain si sur le terrain, là où la vraie vie est vécue, les évêques et le clergé donnent l’impression qu’ils ne croient tout simplement pas en Dieu ou en la Présence Réelle ou la dévotion à la Mère de Dieu et ont une perspective fondamentalement progressiste?

Le contre-mouvement à l’intérieur de l’Eglise, qui devrait être l’Eglise militante, est si faible et si vulnérable. Peu de cardinaux, on peut les compter sur une seule main, peu d’évêques, eux aussi peuvent se compter sur une seule main, se manifestent pour réfuter les erreurs qui viennent de Rome. Ce n’est pas tant que l’Église militante renonce et s’abandonne à l’esprit de l’époque adoptée au sommet de l’Église, mais plutôt que l’Église sur Terre n’est plus militante du tout.

Je suppose que Benoît XVI a régné comme Pape pendant bien plus longtemps que ne le laisse penser son mandat officiel de 2005 à 2013. A l’époque où la Congrégation pour la Doctrine de la Foi était considérée comme vraiment très importante (quelqu’un a-t-il eu des nouvelles de Mgr Ladaria récemment, ou bien est-il parti en vacances prolongées?) le cardinal Ratzinger était le bras droit du pape Jean-Paul II, et les bras droits comptent.

Au fur et à mesure que la maladie de Jean-Paul II s’aggravait dans les années 1990 et que sa capacité à gouverner efficacement devenait plus limitée, les compétences que Joseph Ratzinger a assumées devenaient sans doute plus papales. Peut-être ses expériences sous Jean-Paul II ont-elles même donné au cardinal Ratzinger de l’époque son idée nouvelle très problématique d’une papauté à deux branches avec un ministère actif et un contemplatif.

Saint Jean-Paul II a encore aujourd’hui ses critiques dans les cercles traditionnalistes, le baiser au Coran, le rassemblement d’Assise – les papes donnent un peu l’impression d’une papauté ternie, mais à aucun moment du règne de Benoît XVI ou de Jean-Paul II, les catholiques n’ont senti que la hache était posée sur les fondements moraux de l’Église.

Ce qui m’a stupéfié, moi et bien d’autres, c’est la « Grande Révélation » qui s’est produite avec le départ d’un seul homme au sommet de l’Église.

Il semblerait que l’éviction de ce seul homme ait révélé que ce que nous pouvons voir est une sorte de « mystère » qui laisse beaucoup de catholiques désamparés et ébranlés dans leur foi. Autour d’eux, Benoît et Jean-Paul II avaient tous deux plusieurs – mais peut-être peu nombreux -, membres de haut rang de l’Église comme piliers de soutien. Tous deux étaient forts dans leur foi catholique et dans leur identité catholique. Mais avec le recul – une chose tellement merveilleuse mais souvent d’un goût amer – la présence même de quelques piliers de l’orthodoxie catholique réunis près de la Chaire de Pierre s’est avérée entièrement dépendante de la foi de la personne qui occupait la Chaire.

L’élection du Pape François représente le franchissement définitif du Rubicon pour l’Église catholique. C’est peut-être temporaire, peut-être pas, mais Amoris Laetitia et Magnum Principium sont deux documents qui suggèrent que nous sommes arrivés à un moment de plein dévoilement, un moment dans l’histoire de l’Église où l’Église glisse dans l’insignifiance, où la submersion par la culture délabrée de l’Occident, jadis catholique, est pratiquement garantie. Il n’y a pas de trompette pour annoncer la reddition de l’Église catholique aux faux apôtres, pour annoncer la reddition de l’Église aux forces maléfiques à l’œuvre dans le monde. Il n’y aura probablement pas d’annonce à cet effet. Tout ce que nous recevrons en tant que catholiques, ce sont des mini-annonces. Félicitations pour un avorteur. Ici, un évêque réinventant la messe. Là, l’invitation de Planned Parenthood au Vatican. Tels sont, et je suis sûr que beaucoup de lecteurs seront d’accord, les annonces d’une contre-église établie dans le sein de l’épouse du Christ.

La véritable Église catholique, cependant, celle qui est fidèle à son Seigneur, pour reprendre les mots même du Concile Vatican II, semblerait aujourd’hui « subsister » dans les murs d’une Église catholique fabriquée de toutes pièces, façonnée par des mains humaines, construite par des ennemis du Christ, parce que la prise de contrôle de l’Église catholique « officielle » est désormais presque achevée. C’est l’Église qui – de façon certaine, notre Seigneur l’a promis -, ne peut pas être détruite et contre laquelle les portes de l’Enfer ne pourront pas prévaloir.

Tous ceux qui croyaient au Magistère ordinaire de l’Église jadis proclamé sans aucun sentiment d’embarras par les Papes et qui trouve son expression dans le Catéchisme de l’Église étaient assis bien tranquillement, sachant que le Vicaire du Christ était une force et un rempart contre le démon et personne ne pensait un seul instant que ce qui se passait dans son diocèse, dans sa paroisse locale pouvait arriver à Rome. Pourquoi étions-nous si naïfs? Considérions-nous que les promesses du Christ signifiaient ce que nous pensions qu’elles signifiaient, ou avions-nous lu en dépit du bon sens les promesses du Christ? Depuis 2000 ans, aucun Pape – non, pas même un « Antipape » – n’a essayé de séparer la doctrine morale de l’Église de sa pratique pastorale. Aucun « Antipape » dans l’histoire n’a jamais cherché activement à diluer la doctrine chrétienne sur la morale.

En fin de compte, pourtant, la renonciation de Benoît XVI et la grande révélation qu’elle a engendrée, quoique catastrophique à court terme – catastrophique en effet pour les âmes – purifieront l’Église, mais la chose vraiment troublante qu’il faut réaliser est que la vraie Église – celle qui est fidèle au Christ, celle qui est fidèle à son enseignement -, est petite. Nous devons louer et rendre grâce à Dieu pour les hommes courageux comme le Cardinal Burke et le petit nombre de cardinaux et d’évêques qui se sont manifestés dans un moment de grande crise au cœur de l’Église, mais nous devons aussi être étonnés du manque de foi d’une si grande partie de la Hiérarchie.

Oui, le retour à réalité est là et il est très douloureux et salutaire. Nous pourrions nous poser la question suivante: à quoi sert à l’Église qu’un homme vertueux, doctrinalement sain et exemplaire siège sur la Chaire de Pierre, si entre 50 et 90 % des évêques et du clergé ne le croient pas, et sont, en réalité, implacablement opposés à la vérité catholique. A quoi sert ce pape exemplaire et saint si le résultat est que dans votre paroisse locale, votre prêtre vous dit que la mission de l’Église consiste à prendre soin de notre prochain, mais que le Baptême lui-même n’est nullement nécessaire pour le salut. A quoi sert ce Pape si votre évêque, par exemple, écrit des lettres pastorales dans lesquelles il dit que la confession est un devoir inutile, répétitif, voire même pesant pour une âme. Est-il vraiment réconfortant de savoir que « l’homme au sommet » est doctrinalement sain si sur le terrain, là où la vraie vie est vécue, les évêques et le clergé donnent l’impression qu’ils ne croient tout simplement pas en Dieu ou en la Présence Réelle ou la dévotion à la Mère de Dieu et ont une perspective fondamentalement progressiste?

Etait-il vraiment si consolant de savoir qu’au moins le Pape était catholique? Vraiment? Même quand presque personne dans l’Église, à part vous, n’écoutait un mot de qu’il disait?