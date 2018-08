La Hyre : ces cathos papistes ne sont plus des croyants mais des supporters.

Il faut les voir ces badauds clairsemés avec leurs drapeaux et banderoles, leurs shorts tongues et chapeaux vulgaires et leur allure balourde, c’est le troupeau de Dieu, l’église universelle et mondialiste, chacun son petit drapeau, sa statue et sa banderole au slogan débile, plus vraiment des croyants, on dirait plutôt des supporteurs, encore que les vrais supporteurs ont une foi réelle en leur équipe, ici, nous c’est plus vague et moins bien compris et moins fervent.

Chacun est bien rangé dans son camp, avec le semblant d’organisation des voyages organisés, une casquette ou un bandana de couleur pour se repérer de loin, histoire d’ajouter une touche de mauvais goût supplémentaire au décor ainsi planté.

On attend le monsieur en Blanc qui va à la fenêtre bredouiller dans toutes les langues en attendant la sienne, et le moment venu, comme le public d’une sitcom américaine y aller de son « whououou » tout en applaudissant histoire de rendre inaudible ce qu’il vient de dire, c’est dire si c’est important pour ceux qui sont venus, chacun son tour en entendant sa langue y va de son cri lamentable et télévisuel.

La place Sans Pierre a été conçu comme deux bras ouverts pour accueillir un troupeau, au sens propre du terme, créant une sorte de place circulaire comme une arène coupée en deux. Cette massification des fidèles en une foule, en un bétail est donc grandement favorisé par l’architecture elle-même, quel besoin d’avoir une Grand’ Place ? les Eglises ne suffisent-elles pas ?, c’est pour les parades, les processions ? les concerts ? C’est un piètre théâtre pour un troupeau qui doit applaudir et « adorer son « pasteur immaculé », il n’y a guère que les musulmans avec leur Mecque qui soit un tel lieu de massification de fidèles (bien sur il y a plus de fidèles à la Mecque qu’au vatican).

La seconde cité papale d’Avignon est actuellement le lieu d’un festival de théâtre y faut-il y voir un quelconque rapprochement, « la forme suit la fonction » dit-on en design. Ainsi la Place Sans Pierre, est un sorte de théâtre orienté vers une fenêtre, une tribune dans une arène ou se joue le triste spectacle d’un troupeau déboussolé qui se tourne vers les hommes plutôt que vers son Dieu.

Principio del formulario LaHyre I Final del formulario