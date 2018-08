Chine, Israël, Washington ; La bataille de la Patagonie, suivie par un observateur… Lisez le Nicolas Bonnal à ce sujet.

Dans la pampa argentine, l’aigle US s’arrache les plumes pour cause d’établissement d’une base radar chinoise à visée spatiale.

L’accord sino-argentin avait été signé en 2015, du temps de Cristina Kirchner, égérie de la multipolarité. Ironie du sort, l’objet de l’accord se réalise sous son successeur et adversaire, pion de l’empire comme nous l’expliquionsil y a deux ans :

Macri, dans la plus pure tradition des leaders latino-américains dévoyés, est l’homme de paille des Etats-Unis en Argentine, permettant l’installation de deux bases US dans son pays, plaçant sa fortune chez son maître, s’attirant les louanges de son suzerain.

… et acceptant avec gloutonnerie tout accord avec le FMI visant à esclavagiser un peu plus son pays. Sans surprise, la Cristina, maintenant sénatrice, s’y opposerésolument et préfère les prêts de la banque des BRICS ou de la Chine. D’où la base radar, facilité donnée au dragon contre des espèces sonnantes et trébuchantes à un moment où l’Argentine était étranglée financièrement.

Le combat continue entre la pasionaria et le vassal. En février 2017, nous écrivions :

En Argentine, un autre petit soldat du système impérial est bien en peine. Pris dans les Panama Papers puis un scandale de corruption familiale, Macri est en chute libre dans les sondages. Résultat : la Kirchner, Cristina pour les intimes, le devance largement en popularité dans l’optique de l’élection présidentielle de 2019.

Si on en est encore loin, l’affaire est d’importance. L’on se rappelle que c’est le putsch constitutionnel contre Dilma au Brésil et l’élection de Macri en Argentine qui avaient permis à l’empire de détacher partiellement l’Amérique latine du monde multipolaire et, apparemment, de mettre à mal la dynamique des BRICS – même si l’Argentine n’en faisait pas partie, elle faisait souvent figure de membre associé.

En réalité, cette dynamique n’a jamais cessé, mais un retour de Cristina à la Casa Rosada apporterait à coup sûr un regain d’activité et accélérerait le processus de multipolarité.

Un an et demi après, nous en sommes à peu près au même point. Macri est largement devancé par C.K dans les projections du premier tour (39%-30%). Quel que soit le résultat, la base chinoise est là pour rester, l’accord ayant été signé pour 50 ans.

La crise de nerfs du New York Times, fidèle porte-voix du système impérial, est-elle due à la peur de l’espionnite ? Ce à quoi l’on serait tenté de répondre : pourquoi aller construire une base d’écoutes au fin fond de la Patagonie alors que les Chinois en ont vraisemblablement une à Cuba, tout près des Etats-Unis ? Il semble plutôt qu’il faille voir, ici comme ailleurs, la panique de la valetaille de l’empire devant l’inexorable déclin US. C’est d’ailleurs écrit noir sur blanc au hasard des lignes :

« Cette base isolée est un exemple frappant de la volonté de Pékin de transformer l’Amérique latine, souvent d’une manière qui sape le pouvoir politique, économique et stratégique des Etats-Unis dans la région. »

http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2018/08/pasteur-et-grandes-oreilles.html