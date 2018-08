De Castlenau confirme le coup d’Etat étudié l’an dernier par Nicolas Bonnal sur Dedefensa.org

http://www.dedefensa.org/article/vers-un-coup-detat-oligarchique-en-france

Prologue

Il semble que l’affaire Benalla ait enfin brisé le charme qui s’attachait à l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron. Je dis enfin, car dès le déclenchement du « procès Fillon » c’est-à-dire du raid judiciaire organisé et lancé par le triangle Élysée/Canard enchaîné/Parquet National Financier, la volonté de fausser l’élection la plus importante de la Ve République m’avait sauté aux yeux. La participation ensuite à l’opération, du pôle d’instruction financier n’avait pu que renforcer cette conviction. J’avais d’abord pensé que l’objectif premier, surtout pour les magistrats, était de se débarrasser du candidat de la droite républicaine présenté très tôt comme un suppôt de l’extrême droite. Mais la partialité incroyable avec laquelle la procédure a été menée contre Fillon a eu sa contrepartie avec la protection judiciaire dont ont bénéficié et bénéficient toujours d’ailleurs les amis de François Hollande et d’Emmanuel Macron (qui sont souvent les mêmes). Kader Arif, Bruno Leroux, Faouzi Lamdaoui, Richard Ferrand, Muriel Pénicaud, Gérard Collomb, les organisateurs de la campagne d’Emmanuel Macron qui ont explicitement reconnu la commission d’infractions pénales, et François Bayrou et le MoDem accusés des mêmes faits que ceux reprochés au Front National, ceux-là dorment sur leurs deux oreilles. Et depuis 18 mois, l’affaire Fillon si urgente ne bouge plus du tout. C’était donc bien l’avènement de Macron qui était voulu par ceux qui se sont occupés de l’exécution de Fillon et de la protection des amis du jeune roi.

Cependant, je continue à constater qu’est encore contestée l’idée que notre pays a assisté à une forme de coup d’État. Qui combinait le soutien de l’oligarchie financière et de sa grande presse, celui d’une partie de la haute fonction publique d’État et notamment celle de Bercy, et d’une instrumentalisation de l’institution judiciaire à des fins directement politiques. L’élection d’Emmanuel Macron et d’une Assemblée nationale introuvable grâce à ces manipulations et à l’abstention massive qu’elle a provoquée, l’ont en partie délégitimée et provoqué une notable et inquiétante fragilisation des institutions. L’aversion du petit roi pour les libertés publiques, son autoritarisme solitaire et son sentiment de toute-puissance nourri de celui de son impunité ne peuvent lever ces inquiétudes. Cela explique l’intensité de la réaction au spectacle donné par ce qui entoure la promotion et la protection du gorille d’Emmanuel Macron et de ses épigones.

Je remets donc à disposition de façon ordonnée chronologiquement les articles que j’avais rédigés sur ces sujets au fur et à mesure du déroulement de la campagne pour les élections présidentielles de 2017. On y trouvera beaucoup de redites évidemment, mais on me fera le crédit d’avoir pointé très tôt l’invraisemblable dysfonctionnement de la justice pénale. Aucun observateur du monde judiciaire ne peut dire de bonne foi que les procédures visant François Fillon se sont déroulées normalement. Voici donc pour les autres quelques arguments utiles. Qui peuvent bien évidemment être discutés, mais que je pense difficiles à réfuter.

http://www.vududroit.com/2018/08/elections-presidentielles-2017-chronique-dune-curee-de-campagne/