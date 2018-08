Devant les argonautes de Tolkien on répète les arguments de Nassim Taleb (Black Swan) contre les invasions humanitaires

Les arguments de Nassim Taleb contre les invasions humanitaires

1) OPEN BORDERS ne fonctionne que si et seulement si le nombre de personnes souhaitant passer de l’UE / États-Unis à l’Afrique / LatinAmer équivaut aux Africains / Latin Amer qui veulent déménager dans l’UE / États-Unis

2) L’immigration contrôlée est basée sur la symétrie que l’on apporte au moins autant qu’il en sort. Et l’éthique de l’immigrant est de défendre le système comme un retour sur investissement, et non de le gâcher.

L’immigration incontrôlée a tous les attributs des invasions.

3) En tant que Libanais chrétien, j’ai vu le cauchemar de l’immigration incontrôlée des Palestiniens qui a provoqué la guerre civile et en tant que résident à temps partiel du Liban Nord, je constate les effets de la migration syrienne sur les lieux.

Je méprise donc ces imbéciles aux frontières ouvertes qui étalent leur vertu.