Orlov et le casse-tête pétrolier du Donald (Trump à la pompe)

En attendant, j’aimerais également partager avec vous trois observations que j’ai trouvées particulièrement intéressantes.

1. Les champs de pétrole de schiste aux États-Unis s’épuisent à un rythme de plus en plus rapide. La baisse la plus récente est un demi-million de barils par mois et par jour. Le Syndrome de la Reine Rouge, qui doit courir de plus en plus vite pour rester au même endroit, bat son plein.

Les prix du pétrole étant maintenant plus élevés qu’ils ne l’étaient depuis longtemps, vous vous attendez à ce que l’industrie du schiste aux États-Unis gagne de l’argent, ou du moins sa rentabilité. Eh bien non, ça fait toujours de l’argent. Nous entendons encore des bruits sporadiques sur le fait que l’industrie américaine du schiste devient plus efficace que jamais. Mais à quoi sert l’efficience si cela se traduit par des pertes financières plus efficaces? Les États-Unis sont actuellement le premier producteur mondial de pétrole et sont devenus exportateurs de pétrole. Mais il ne produit toujours pas assez pour satisfaire sa propre dépendance au pétrole. Cela dépend des importations de pétrole pour une autre raison: l’huile de schiste est très légère. Il est très utile pour fabriquer de l’essence, qui est un petit moteur. Ce n’est pas utile pour fabriquer du diesel, du carburéacteur ou du pétrole lourd, ce que l’industrie utilise. Cela soulève un certain nombre de questions: • Avec des taux de déclin aussi élevés et à la hausse, combien de temps faudra-t-il pour que le pétrole de schiste américain s’écrase?

• Une fois qu’il se sera écrasé, qu’adviendra-t-il de la montagne de dettes qu’il a laissées derrière lui?

• Étant donné que le forage de pétrole de schiste et de gaz de schiste est lié, que va-t-il faire du rêve actuellement à la mode de concurrencer Gazprom en Europe?

• Trump rêve de rapatrier l’industrie délocalisée en imposant des tarifs. Mais l’industrie prend de l’énergie et, étant donné que c’est ce qui se passe avec l’énergie, ne siffle-t-il pas seulement le cimetière?en