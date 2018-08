Ron Paul défend la paix russo-américaine et espère une défaite néoconne !

Vous pouvez toujours compter sur les néocons du Congrès pour ignorer la réalité, ignorer les preuves et ignorer le bon sens dans leur quête incessante pour nous impliquer dans une autre guerre. La semaine dernière, par exemple, les sénateurs John McCain (R-AZ), Lindsey Graham (R-NC), Bob Menendez (D-NJ) et d’autres se sont joints pour présenter ce que le sénateur Graham appliquer des sanctions « écrasantes » à la Russie.

Le sénateur Graham s’est vanté que le projet de loi inclurait «tout sauf l’évier de la cuisine» dans sa tentative de renforcer les tensions avec la Russie.

Sen Cory Gardner (R-CO) s’est vanté que le nouveau projet de loi sur les sanctions « inclut mon langage exigeant que le Département d’Etat détermine si la Russie mérite la désignation d’un sponsor d’Etat du terrorisme ».

Sait-il même ce que le mot « terrorisme » signifie?

Sen Ben Cardin (D-MD) avertit que le projet de loi doit être adoptée pour renforcer notre détermination contre le « modèle de Vladimir Poutine de corroder les institutions et les valeurs démocratiques dans le monde, une menace directe et croissante pour la sécurité nationale américaine. »Épées en socsRon PaulMeilleur prix:4,20 $Acheter neuf11,98 $(à partir de 01:10 EDT –Détails)

Qu’est-ce que la Russie a fait qui justifie des sanctions d ‘ »évier de cuisine » qui « écraseront » le pays et le qualifieront éventuellement de sponsor du terrorisme? Le sénateur Menendez nous dit: « Le Kremlin continue d’attaquer notre démocratie, de soutenir un criminel de guerre en Syrie et de violer la souveraineté de l’Ukraine. »

Il y a un gros problème avec ces accusations contre la Russie: elles sont basées sur des mensonges et des accusations non prouvées qui continuent à devenir plus bizarres à chaque nouvelle révélation. Comme il est étrange que lorsque des sénateurs américains comme Menendez exigent que nous défendions nos alliés de l’OTAN, même si cela signifie une guerre, ils attaquent la Russie pour faire la même chose en Syrie. Le président syrien est-il un « criminel de guerre », comme il le prétend? Nous savons que son armée est enfin sur le point, avec l’aide de la Russie et de l’Iran, de vaincre l’Etat islamique et Al-Qaïda, qui, avec le soutien des Etats-Unis depuis sept ans, a transformé la Syrie en une ruine fumante. Menendez et ses alliés préfèrent-ils ISIS en charge de la Syrie?

Et quel hypocrite pour Menendez de parler de la violation par la Russie de la souveraineté de l’Ukraine. Les troubles en Ukraine ont été déclenchés par le coup d’Etat de 2014 contre un dirigeant élu. Nous avons tout ça sur bande!

Comment la Russie « attaque-t-elle notre démocratie »? Nous attendons toujours des preuves tangibles que la Russie a été impliquée dans nos élections de 2016 et a l’intention de participer à nos élections de 2018. Mais cela n’arrête pas les propagandistes, qui affirment sans aucune preuve que la Russie était derrière l’élection de Donald Trump.

Ces sénateurs prétendent que les sanctions feront tomber les Russes, mais ils ont tort. Les sanctions ne sont bonnes que pour deux raisons: détruire la vie de civils innocents et mener à la guerre.

Comme je l’ai mentionné dans un épisode de mon Liberty Report la semaine dernière, même notre propre histoire montre que les sanctions mènent à la guerre et ne devraient pas être prises à la légère. À la veille de la participation des États-Unis à la guerre de 1812, les États-Unis faisaient des affaires avec la France et le Royaume-Uni, qui étaient en guerre les uns avec les autres. Lorsque le Royaume-Uni a décidé que les États-Unis favorisaient la France dans son commerce, il a imposé des sanctions aux États-Unis. Qu’a fait Washington en réponse? Guerre déclarée. D’où la guerre de 1812, dont la plupart des Américains se souviennent à l’époque où les Britanniques ont incendié la Maison Blanche.

Des sondages récents montrent que la majorité des Américains approuvent la récente rencontre du président Trump avec le président russe Vladimir Poutine. Parmi les républicains, une grande majorité soutient la réunion. Une bonne défaite en novembre réveillera peut-être ces bellicistes néo-conservateurs. Esperons-le!