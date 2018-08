15000 Boers en Russie : Andrei Martyanov et la Russie comme salut des peuples blancs (ou tout au moins des chrétiens blancs encore conscients…)

Quel que soit le résultat, l’idée que les Boers voient la Russie comme une nouvelle patrie possible est révélatrice et ses implications sont énormes. Les peuples chrétiens blancs voient de plus en plus la Russie comme leur salut

Alors que l’Ouest aveugle et hypocrite saluait leur idole de Nelson Mandela, la République d’Afrique du Sud était lentement consommée par un racisme noir sans précédent et des attaques incessantes contre les Afrikaners blancs. Le viol, le meurtre, le vol, les barbelés électrifiés entourent les communautés blanches d’Afrique du Sud, caractéristiques de l’Afrique du Sud moderne. En général, il n’y a AUCUN AVENIR.

L’expropriation des terres des fermiers blancs sera leur gloire littérale. Comme au Zimbabwe, ils seront violés, assassinés, pillés et tout ce qui viendra avec la « justice » zimbabwéenne, maintenant sud-africaine. Le soi-disant Occident, qui croit toujours en ses propres mensonges sur la « démocratie » sud-africaine et la bienveillance du BEE (Black Economic Empowerment) et de l’ANC, n’acceptera PAS les Afrikaners blancs quand le véritable exode blanc commencera, West préfère aujourd’hui tout le monde sauf les Blancs, à prédominance chrétienne.

Le sort des Afrikaners est en cause aujourd’hui et ces personnes ont besoin d’un refuge désespéré pour commencer leur vie. West moderne n’est pas ça.

La délégation de Boers se trouve actuellement en Russie, notamment dans la région de Stavropol, et discute de la réinstallation de 15 000 Afrikaners dans la région (en russe) . Le processus ne va évidemment pas être simple – pour commencer, il y a très peu de grands terrains, que Boers possédait en Afrique du Sud, à Stavropol. Les Boers adorent le climat chaud et, de toute évidence, une abondance de terres, disons en Extrême-Orient, ne va pas fonctionner.

La question de la foi protestante des Boers semble toutefois moins profonde car la population locale est généralement encline à l’idée que la communauté des Boers et les Boers eux-mêmes ont déjà déclaré qu’ils ne seraient pas «confinés» dans leur propre communauté.

Les Russes se soucient avant tout de l’honnêteté des citoyens et de l’éthique du travail, et les Boers passent facilement ce test. La condition pour les Boers est, et il ne s’agit pas de familles pauvres, d’avoir un demi-million de dollars par famille pour investir dans l’économie de la région, ce qui se produit naturellement une fois la question du règlement bien établie.

Mais quel que soit le résultat de tout cela, toute la notion selon laquelle les Boers considèrent la Russie comme une nouvelle patrie possible est révélatrice et ses implications sont énormes. Il se passe, comme je l’avais prédit il y a quelques années , que les peuples chrétiens blancs (qui sont par définition une racine européenne) considéreront de plus en plus la Russie comme leur salut. C’est pourquoi le message de Poutine au Forum Valdai l’an dernier a été extrêmement important.