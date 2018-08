La phrase du jour par Philippe : « Le problème de l’actuel désordre mondial reste l’Amérique qui est incapable d’accepter son destin. »

L’analyse de Crooke est donc très pessimiste pour Trump et son impasse iranienne. Il évoque la possibilité de la guerre, une attaque des USA contre l’Iran certes, – mais y voit manifestement, sans s’étendre sur le sujet, comme s’il s’agissait d’une chose acquise, une catastrophe pour les USA bien plus grave qu’en Irak. Ainsi conclut-il par l’évidence que l’affaire iranienne et tout ce qui l’accompagne signalent simplement, encore plus que le cas de Trump sinon d’un Trump qui n’aurait pas plus que les autres compris de quoi il s’agissait, que le problème de l’actuel désordre mondial reste l’Amérique qui est incapable d’accepter son destin. Cela se sent et se ressent à tous les niveaux, comme l’observe Crooke ici et là : « Comme l’a fait remarquer un sénateur américain, ses électeurs ne peuvent tout simplement pas (culturellement) commencer à admettre que les USA ne sont pas “les premiers au monde”. […] [Selon] l’observation instinctive de Trump, […] ses partisans ne veulent pas de longues guerres, “mais ils ne sont pas prêts non plus à une acceptation stoïque du déclin national”. » Ainsi en est-il de sa politique étrangère et des chimères de G3…

« La “décision du 8 mai” de Trump et sa “métamorphose” selon l’esprit de la chose qu’il implique nécessairement, laissent le président des États-Unis sans valeur pour ce qu’il peut offrir à Poutine (sauf des embrassades d’une “bonne entente entre amis” et quelques miettes ici et là en Syrie) – et il n’a rien (pas même des maquettes d’appartements de bord de mer sur les plages nord-coréennes – comme Trump l’a essayé avec Kim), qui pourrait susciter le moindre intérêt pour les Iraniens.

» Cela ne changera pas – jusqu’à ce que les États-Unis traversent une catharsis, financière ou politique, suffisante pour purger cette vision utopique de la mission exceptionnaliste de l’Amérique de racheter le monde – à son image. Jusque-là, nous continuerons à évoluer dans notre ordre global de désordre – et dans le grand danger qu’il implique. »

http://www.dedefensa.org/article/notes-sur-lordre-global-du-desordre