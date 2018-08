Apocalypse : nous vivons des temps moralement, culturellement et spirituellement nuls et insupportables. La Hyre réagit et philosophe chrétiennement et c’est formidable ; recommandez ce blog, lecteurs ! Il y écrit La Hyre !!!

Bonsoir Nicolas, c’est mort tout ça…

Nous sommes les garants de ce qui n’existe plus et surtout de ce dont on ne veut plus, les ânes préfèrent vivre ainsi, ayant le sentiment d’être heureux dans un monde qui leur interdit tout et les enjoint à se forger dans le moule

protéiforme de demain. Ils sont divertis, nous nous sommes ennuyeux, l’on ne fait pas le poids. Il est plus facile de se laisser bercer par la télé et le mainstream que d’ouvrir un livre qui va troubler cet état d’acédie apathique et néanmoins sublime, qui caractérise notre homme du présent éternel.

Il est connecté, donc toujours sous contrôle : devant sa télé, dans les transports, quand il fait son jogging,… il ne s’estime même pas suffisamment connecté/obligé puisqu’il partage sa vie entière à qui veut profiter du désastre insapide (insapide avec un a) de sa vie théâtreuse.

La Boétie l’avait prédit, l’esclave va au devant de son maître pour conserver son confort immanent ; toujours la même diérèse entre serfs et vilains, et le temps figé au présent perpétuel, sans espoir ni passé.

Le monde d’aujourd’hui est grand pourvoyeur de corruption et chacun peut y épanouir son vice. Le tour de force est d’avoir fait de l’assuétude l’expression du Libre Arbitre. Prenez mon Joug car il est doux et mon fardeau léger (Mat. 11-30)

Entre les Anciens et les Modernes ce sont toujours les derniers qui l’emportent, c’est pourquoi la lutte est infinie et perdue d’avance, la mémoire et la culture sont pourtant en jeu pour demain : deux mille ans et plus que l’on rejoue les mêmes scènes, changeant juste le décor, où tout paraît alors neuf et immaculé. Les Anciens ont l’expérience pour eux, les autres sont guidés par l’impéritie du mouvement novateur, du courant ambiant et de sa participation au chant du Monde. Comment ne pas tourner en rond ?

Nous sommes ainsi condamnés à l’ignorance et c’est bien là notre veine, la Bible ne nous conte-t-elle pas de similaires récits ? Loth et les siens invités à quitter le troupeau des enragés pour mieux le laisser absorbé au grand œuvre de sa destruction ? Le salut est hors du monde, nous n’y risquons que de devenir des statues de sel à vouloir croire que nous seuls pourrions le réformer.

« Où le péché abonde, la grâce surabonde » (Ro 5-20). Conservons donc précieusement cette grâce, et ne nous faisons plus juge de cet effroyable spectacle de la vie ainsi réduite à sa pire expression et Dieu reconnaitra les siens.

Les épisodes sont rares où il faut maudire et secouer la poussière de ses sandales (Luc 9-5) mais la poussière doit retourner à la poussière et il faut parfois savoir précipiter les choses.

Être étranger le plus possible à ce monde, aveugle à son spectacle, sourd à sa clameur.

Le cœur est notre dernier refuge où Dieu puisse se manifester en nous, pour nous renouveler.

L’église même s’est révoltée contre Pierre, et sans aucun bruit, la Pierre angulaire a été remplacée par la pierre d’achoppement, le rocher de scandale (Pierre 2-8) qu’est François.

Il y aune lassitude indicible à voir le monde tomber dans les mêmes pièges, il erre toujours dans le désert depuis Moïse… C’est bien là la malédiction de l’incroyant, libéré par la Grâce, il ne puit trouver le Salut, marche sur ses pas en rond comme un serpent qui se mord la queue.

Nous attend la vigilance passive, l’indolente alerte, en l’attente que Dieu vienne nous libérer et nous conduire – si nous en sommes digne – de sa terre promise. Cependant, une sorte de monachisme cénobitique et reclus, bien que dans la cellule familiale — dans le monde mais or de lui (or et non pas hors).

Nous vivions et sommes censés vivre en l’an de grâce selon la formule de jadis, mais que faire lorqu’icelle a été bafouée, rejetée et trahie ? Oui l’homme vit sa seconde chute, point de décadence, non ! Une chute infinie et tourbillonnante comme celle des Anges rebelle de Rubens, ou plutôt comme un évier qui se vide .