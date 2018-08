Le test Hitler : recyclage des ordures (sic), lutte contre le tabac, russophobie maladive, véganisme, écologie, limitation draconienne de vitesse, camp de concentration pour harceleurs sexuels – sans oublier les interventions humanitaires…. par le professeur Butler.

Le test Hitler

Les années précédentes, le premier jour de classe, j’ai donné un bulletin de vote à mes nouveaux étudiants, indiquant qu’il est temps d’élire le chef d’une grande nation et leur ai proposé deux candidats, A et B.

Le candidat A est identifié comme «un critique bien connu du gouvernement, cet homme a été impliqué dans des mouvements de protestation fiscale et a ouvertement préconisé la sécession, la rébellion armée contre le gouvernement national existant et même le renversement de ce gouvernement. Il est un membre connu d’un groupe de miliciens impliqué dans une fusillade avec les autorités chargées de l’application de la loi. Il s’oppose aux efforts de contrôle des armes à feu du gouvernement national actuel, ainsi qu’aux restrictions à l’immigration ouverte dans ce pays. C’est un homme d’affaires qui a gagné sa fortune dans des secteurs tels que l’alcool, le tabac, la vente au détail et la contrebande. »

Le candidat B est ainsi décrit:« Ancien combattant décoré de la guerre, il est un non-fumeur et un défenseur de la santé publique. Ses intérêts en matière de santé publique comprennent la promotion de la recherche médicale et son engagement à éliminer le cancer. Il s’oppose à l’utilisation d’animaux pour mener de telles recherches. Il a appuyé les restrictions sur l’utilisation de l’amiante, des pesticides et des rayonnements et favorise les normes de santé et de sécurité au travail déterminées par le gouvernement, ainsi que la promotion d’aliments tels que le pain et le soja à grains entiers. Il est un défenseur des mesures gouvernementales de contrôle des armes à feu. Fervent opposant au tabac, il a soutenu une augmentation des restrictions à l’utilisation et à la publicité des produits du tabac. Ces restrictions publicitaires comprennent: 1) le fait de ne pas permettre que l’usage du tabac soit présenté comme inoffensif ou comme un signe de masculinité; (2) ne pas permettre que de telles publicités soient dirigées vers les femmes; 3) ne pas attirer l’attention sur la faible teneur en nicotine des produits du tabac; et (4) des limitations quant à l’endroit où ces publicités peuvent être faites. Cet homme est un défenseur des programmes environnementaux et de protection de l’environnement et croit en l’importance d’envoyer des troupes dans des pays étrangers pour y maintenir l’ordre.

« Les étudiants sont invités à voter anonymement pour l’un ou l’autre de ces deux candidats. Je n’utilise cet exercice que tous les deux ans, au plus, pour que les étudiants ne soient pas tenus de l’attendre. Au fil des ans, les résultats du vote ont donné au candidat B environ 75% des voix, tandis que le candidat A a obtenu les 25% restants. Après avoir terminé l’exercice et compilé les résultats, j’informe les étudiants que le candidat A est composé des « pères fondateurs » américains (par exemple, Sam Adams, John Hancock, Thomas Jefferson, George Washington, etc.). Le candidat B, quant à lui, est Adolf Hitler, dont le plaidoyer pour les programmes cités se trouve dans des œuvres telles que The Nazi War on Cancer de Robert Proctor.

The Wizards of Ozymandia, Mises.org

https://reseauinternational.net/pourquoi-les-etudiants-us-preferent-hitler-a-jefferson/