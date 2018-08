…Et comment cette jeunesse connectée devint HIKIKOMORI

Comment la jeunesse connectée devient HIKIKOMORI

Dans la société actuelle, il semble que de plus en plus de personnes acceptent mal la pression du monde extérieur, et peuvent ressentir une angoisse incoercible face à la contrainte relationnelle. À ne pas confondre avec une agoraphobie, dont le seul point commun est le mécanisme de défense par évitement.

Ainsi, ce n’est pas tant l’espace extérieur qui est anxiogène que l’implication relationnelle et non virtuelle qu’elle exige. Alors que l’agoraphobe sera souvent soulagé de parler à quelqu’un en particulier car cela va rompre son isolement dans l’espace ou dans la foule et lui permettre de prendre enfin le (huitième) métro, le hikikomori, lui, va au contraire préférer une rue déserte en pleine nuit pour aller au distributeur de boissons, car la machine sera apathique par excellence et anonyme (parfois parlante, mais sans attendre d’autre réponse que la pression d’un bouton), par exemple. L’essor inégalé des distributeurs automatiques de toutes sortes au Japon est peut-être en rapport avec la recrudescence des comportements d’évitement des contacts humains.

Le hikikomori réagit donc en se retirant complètement de la société, évitant tout contact avec le monde extérieur, surtout s’il nécessite une communication, même non verbale, comme passer à la caisse d’un supermarché ou au konbini. Il s’enferme dans sa chambre pendant des durées prolongées, souvent mesurées en années. Il n’a souvent aucun ami et passe la plupart de son temps à dormir, à regarder la télévision, à jouer sur l’ordinateur et à surfer sur Internet, moyen privilégié de communication (théoriquement anonyme et libre).

Ayant pris la place des pū-tarō (プー太郎?, « fils aîné péteur ») puis, au sens large et relativement sympathique, tout enfant majeur et chômeur vivant aux crochets des parents des années 1970, les hikikomori dans leur phase de début, incarnent un cas extrême de célibataire-chômeur endurci, mais qui annonce déjà une pathologie (une souffrance psychique).

En effet la volonté de se retirer de la société tend en général à se renforcer progressivement. Les hikikomori ont l’air malheureux, dépourvus d’amis, timides et peu loquaces. Souvent également, ils sont rejetés à l’école, ce qui constitue l’élément déclencheur du phénomène d’isolement, et ainsi le phénomène s’auto-entretient.

