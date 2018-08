Infériorité militaire et abrutissement anglo-américain (suite)

Les marines américaine et britannique pourraient contrer la torpille autonome à propulsion nucléaire russe, Poséidon, en utilisant des capteurs sous-marins et des avions anti-sous-marins, écrit le site Internet de Covert Shores. Mais est-ce vraiment une tactique viable?

Le développement du véhicule sous – marin sans pilote Poséidon (drône), à l’ origine connu sous le nom « Status-6 », a été mentionnée en premier lieu en Novembre 2015. Les médias occidentaux surnommé plus tard , le drone sous – marin d’ une fin du monde d’armes.

Le 1er mars 2018, le président russe Vladimir Poutine a officiellement confirmé l’existence de l’arme dans son discours annuel à l’Assemblée fédérale.

« Nous avons développé des véhicules submersibles sans pilote capables de se déplacer à de grandes profondeurs – je dirais des profondeurs extrêmes – de manière intercontinentale, à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle des sous-marins, des torpilles de pointe et de tous types de navires de surface », a déclaré Poutine.

Le principal objectif de la torpille est de livrer une ogive thermonucléaire sur les côtes ennemies afin de détruire des infrastructures côtières et des objets industriels importants, et d’endommager massivement le territoire de l’ennemi en soumettant de vastes zones à des tsunamis radioactifs et autres ravages. conséquences d’une explosion nucléaire.

Une autre utilisation potentielle de la torpille Poséidon consiste à frapper les groupes de combat des porte-avions américains.

Le 8 décembre 2016 , les services de renseignement américains ont rapporté que le 27 novembre, la Russie avait testé un UUV à propulsion nucléaire, lancé par un sous-marin de classe B-90 Sarov. En février, le Pentagone a officiellement ajouté le statut 6 à la triade nucléaire russe en le mentionnant dans le Nuclear Posture Review des États-Unis.

À l’heure actuelle, les spécifications techniques des torpilles Poséidon sont des informations classifiées. Jusqu’à présent, on sait que l’UUV mesure plus de 19 mètres de long et presque deux mètres de large. Auparavant, on supposait que Poséidon serait équipé d’une ogive thermonucléaire de 100 mégatonnes qui pourrait détruire des villes côtières entières et causer des destructions plus à l’intérieur des terres, provoquant des tsunamis chargés de retombées radioactives.

Cependant, selon les dernières informations, la puissance de l’ogive du Poséidon n’est que de deux mégatonnes. Mais cela ne change pas beaucoup. Cette quantité de matières nucléaires est encore suffisante pour détruire les grandes villes côtières, les bases navales et provoquer un tsunami.

En outre, une ogive de cette classe pourrait facilement effacer tout groupe de grève de la marine américaine.

Selon certains rapports, Poséidon peut développer des vitesses allant jusqu’à 70 nœuds, ce qui est plus rapide que n’importe quel sous-marin nucléaire américain ou torpille anti-navire. La profondeur opérationnelle de Poséidon est de plus de mille mètres, ce qui dépasse également largement les capacités des sous-marins américains.

Selon Covert Shores, le nouvel UUV russe peut être localisé avec l’aide du vaisseau sans pilote de guerre continue sous-marine (ACTUV).

Le drone ACTUV est un projet américain financé par la DARPA visant à développer un navire sans pilote conçu pour détecter et suivre les sous-marins ennemis à l’aide de sonars. On suppose que le navire ne sera équipé d’aucune arme et sera utilisé uniquement à des fins de reconnaissance. Toutefois, cela pourrait changer à l’avenir.

Selon Covert Shores, des avions de patrouille maritime, tels que le P-8 Poseidon de Boeing, pourraient également déployer des réseaux de capteurs de fonds marins, notamment des bouées sonar, pour localiser l’UUV russe.

« Curieusement, Covert Shores ne mentionne pas le système SOSUS » , a déclaré à Gazeta.ru le contre-amiral Arkady Syroezhko, ex-chef du programme des véhicules autonomes de la direction des opérations principales de l’état-major général des forces armées russes.

SOSUS est le système américain de surveillance sonore pour la détection et l’identification des sous-marins. Il convient toutefois de noter que ce système ne sera déployé que sur les frontières – par exemple, dans l’espace GIUK (Groenland, Islande et Royaume-Uni), le long de la ligne North Cape – Medvezhy Island, dans le détroit du Danemark. dans quelques autres endroits. Ce serait donc une erreur de croire que le système SOSUS est déployé dans toutes les parties de l’océan mondial. Dans le Pacifique, par exemple, il est à peine utilisé.

Syroezhko estime que l’essentiel pour le suivi des objets sous-marins est de sélectionner le bon emplacement pour le système de suivi. Mais il est très difficile de déterminer où Poséidon pourrait apparaître, étant donné sa portée presque illimitée et sa vitesse élevée.

De plus, selon Syroezhko, suivre Poseidon ne représente que la moitié de la bataille. Pour détruire l’UUV, vous devez disposer d’un système de comptage permanent et prêt au combat, ce qui signifie que vous devez être constamment en alerte et prêt à vous déployer. Mais les États-Unis n’ont pas encore un tel système. Déployer un tel système nécessiterait des ressources financières substantielles, même pour les États-Unis.

Quant aux capacités de nos hypothétiques ennemis à détruire le Poséidon, elles sont extrêmement limitées.

« Aujourd’hui, le MU90 Impact est la seule torpille de l’OTAN capable d’atteindre la profondeur de 1 000 mètres » , a déclaré Konstantin Makienko, directeur adjoint du Centre d’analyse des stratégies et des technologies, à Gazeta.ru.

L’expert souligne qu’une seule torpille de cette classe coûte plus de 2 millions de dollars. De plus, selon d’autres experts militaires, même dans un mode à grande vitesse (92 km / h), qui réduit considérablement sa portée, cette torpille est encore plus lente que le Poséidon.

Makienko dit que le Mark 54, qui est la torpille la plus rapide de l’US Navy, fonctionne à 74 km / h. Il pense qu’il n’est pas capable de rattraper Poséidon ou d’atteindre sa profondeur opérationnelle.