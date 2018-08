PCR et la barbarie occidentale

L’Afrique du Sud est sur la voie de la barbarie et le reste de l’Occident l’est aussi

Par Paul Craig Roberts

Notez que lors d’un rassemblement à la Journée des droits de l’homme à Mpumalanga, les «droits de l’homme» sont associés à la «réduction de la blancheur», ce qui légitime le meurtre et la dépossession des Blancs sud-africains plus longtemps que la plupart des Noirs. l’exercice des droits de l’homme. Le chef du nouveau parti noir qui conteste celui sur lequel l’ancien gouvernement blanc a remis le pouvoir a même une chanson sur le tournage des Blancs.

Combien d’années avant cela se passe-t-il dans « la diversité multiculturelle » en Europe et en Amérique?

Qu’est-ce qui ne va pas avec les Russes qu’ils veulent être associés à un Occident qui poursuit activement son autodestruction? Combien de temps avant que seuls les Sud-Africains blancs fuient en Russie pour sauver leur vie.

Qui a détruit l’Occident? Il y a différentes réponses à cette question. Je crois que la convoitise déchaînée du capitalisme par la déréglementation, l’enterrement de l’anti-trust et la redéfinition de la responsabilité des entreprises de manière à inclure uniquement la responsabilité aux actionnaires au détriment des employés, des clients et des communautés ont détruit l’Occident. Le professeur de psychologie Kevin McDonald pense que c’est la paranoïa des Juifs qui se sont protégés en fomentant la division au sein des sociétés dans lesquelles ils vivent.

Dans une critique du livre de McDonald, La culture de la critique , étiquetée par le lobby israélien comme une œuvre antisémite, Stanley Hornbeck écrit:

« Prof. MacDonald affirme que l’un des moyens les plus cohérents par lesquels les Juifs ont fait valoir leurs intérêts a été de promouvoir le pluralisme et la diversité, mais seulement pour les autres. Depuis le XIXe siècle, ils ont dirigé des mouvements qui ont tenté de discréditer les fondements traditionnels de la société des Gentils: patriotisme, loyauté raciale, fondement chrétien de la moralité, homogénéité sociale et contrainte sexuelle. En même temps, au sein de leurs propres communautés et en ce qui concerne l’État d’Israël, ils ont souvent soutenu les institutions mêmes qu’ils attaquent dans la société des Gentils.

« Pourquoi est-ce dans l’intérêt des Juifs? Parce que la loyauté du groupe paroissial caractéristique des Juifs attire beaucoup moins d’attention dans une société qui n’a pas un noyau racial et culturel cohérent. La détermination des juifs à ne pas s’assimiler pleinement, ce qui explique leur survie en tant que peuple pendant des milliers d’années – même sans pays – a invariablement attiré un examen désagréable et même meurtrier dans des pays aux identités nationales bien définies. Selon le professeur MacDonald, il est donc dans l’intérêt des Juifs de diluer et d’affaiblir l’identité de toute personne parmi laquelle ils vivent. L’identité juive ne peut fleurir en sécurité que lorsque l’identité des Gentils est faible.

« Prof. MacDonald cite un passage remarquable de Charles Silberman : «Les juifs américains sont attachés à la tolérance culturelle en raison de leur conviction, fermement ancrée dans l’histoire, que les juifs ne sont en sécurité que dans une société qui accepte un large éventail d’attitudes et de comportements. diversité des groupes religieux et ethniques. C’est cette croyance, par exemple, pas l’approbation de l’homosexualité, qui conduit une majorité écrasante de juifs américains à approuver les «droits des homosexuels» et à adopter une position libérale sur la plupart des autres questions dites «sociales». »

Je ne connais pas le professeur MacDonald et je ne peux pas attester s’il est ou n’est pas antisémite. Cependant, je ne vois pas d’antisémitisme dans son explication, qui est une explication rationnelle de la raison pour laquelle un peuple paranoïaque victime de persécution, justifié ou non, s’efforcerait de se protéger en créant une division dans les sociétés où il est minoritaire. La politique d’identité du parti démocrate fonctionne parfaitement au nom de la stratégie juive.

Il ne fait aucun doute que cette stratégie fonctionne pour les Juifs qui se sentent menacés malgré l’énorme pouvoir qu’ils exercent sur les États-Unis et l’Europe. La question est: la stratégie qui réussit pour les Juifs est-elle bonne pour les populations majoritaires qui se sont opposées: les Noirs contre les Blancs, les féministes contre les hommes, les homosexuels contre les hétérosexuels. Est-ce que transformer le père, le fils et le frère hétérosexuel blanc en victime est une formule saine pour une société prospère?

Je ne vois pas comment on peut répondre à cette question par l’affirmative.