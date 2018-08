De notre empoisonnement par les opiacés dans notre monde moderne…

La banquière Janet Yellen a incriminé la culture des opiacés pour expliquer le déclin industriel de son glorieux pays.

On parle ailleurs de la nouvelle guerre de l’opium. Sauf que cette fois les victimes ne sont les Chinois, mais les occidentaux imprudents, abrutis ou argentés, bientôt sans doute les habitants du monde entier, jugés encore trop nombreux par nos élites. Un rappel (voyez les pages Wikipédia qui sont assez bien faites) : lisez les textes sur les deux guerres de l’opium, la deuxième surtout, avec les Français de Napoléon III, qui détruisirent le palais d’hiver – je rappelle que la conquête de l’Algérie aura tué un tiers des « indigènes » à cette noble époque. Lisez aussi des textes du dix-neuvième siècle sur les liens de l’opium avec la couronne d’Angleterre (on drogue les Chinois pendant qu’on extermine les Irlandais par la famine, de 1846 à 1852), sur le bonhomme Sassoon et lisez aussi les données sur la famille d’Arthur Sackler, une des plus riches du monde, qui a imposé via la pub dès les années soixante cet empoisonnement généralisé. La guerre de la drogue aura tué près d’un million de jeunes noirs en Amérique, mais la guerre contre la pharmacie, celle qui n’aura jamais lieu, a quand même fait un demi-million de tués.

Quand on vous dit que c’est le paradis.

On lit Wikipédia pour le coup :

« Le surdosage d’oxycodone provoque une dépression du système nerveux central, de la somnolence jusqu’au coma, et une dépression respiratoire, pouvant être fatale. En cas d’association avec de l’alcool ou d’autres dépresseurs respiratoires ou du SNC (benzodiazépines, barbituriques, alcool), le risque de surdosage mortel est particulièrement important. »

Il y a d’autres mais :

« L’oxycodone peut provoquer une très forte dépendance… À l’instar d’autres opioïdes, cependant, le mésusage et l’abus peuvent facilement entraîner la dépendance et la tolérance à l’oxycodone, d’où le besoin de consommer plus souvent et à plus fortes doses. La dépendance qu’entraîne l’oxycodone est semblable à celle de l’héroïne, extrêmement forte. Elle peut conduire à une marginalisation sociale. »

La criminelle catastrophe est commentée mais pas combattue, comme toujours dans cette société :

« Depuis la fin des années 1990 et dans les années 2000, les cas d’abus d’oxycodone ont été en constante augmentation en Amérique du Nord, ainsi que le nombre d’hospitalisations pour surconsommation d’oxycodone. L’abus d’OxyContin est devenu un problème de santé publique majeur aux États-Unis et au Canada. »

L’article ajoute sur la France :

« L’oxycodone est un des médicaments opioïdes les plus puissants en terme de dépendance physique et psychologique avec l’hydromorphone et nouvellement, de par sa disponibilité en comprimés de fabrication « drogue de rue », le fentanyl. Chaque année, elle est responsable de nombreux décès par surdosage. Le risque d’éprouver des symptômes de sevrage sévères est élevé, particulièrement si une personne en fait usage quotidiennement et en fait l’arrêt de manière abrupte. Médicalement, en France plus particulièrement, une des raisons de limiter son usage à 28 jours est d’en limiter la dépendance et l’accoutumance physique. Lorsque l’arrêt est envisagé, une réduction graduelle doit être faite sur une période relativement prolongée, tout dépendant du dosage et du temps de prise du patient ou du consommateur. »

Rien de grave dans les syndromes ! Lisez plutôt :

« Les symptômes de sevrage sont, entre autres : l’anxiété (fréquent), sudations (fréquent), douleurs sévères -particulièrement aux membres inférieurs/tibias- (fréquent), anorexie -perte d’appétit et de poids- (fréquent), diarrhées profuses (fréquent), insomnie (fréquent), faiblesse musculaire (fréquent), cauchemars, importante perte d’énergie pouvant perdurer sur plusieurs mois, nausées, vomissements, etc. Quoique le sevrage soit particulièrement impressionnant, il est assez rare que des décès en découlent, comparativement au sevrage de l’alcool, par exemple, qui est moins brutal mais plus souvent mortel. »

Enfin, pour celles et ceux qui trouvent que l’on fait encore trop d’enfants en occident (occire, assassiner, en ancien français) !

« Il est à noter que l’oxycodone se transmet au fœtus d’une femme enceinte et que des syndromes de sevrage ont été observés chez des nouveau-nés portés par des mères consommatrices en fin de grossesse. »

C’est James Kunstler qui parlait sur son blog de cette population prématurément usée, rendue grasse et vieillie par l’abus de nourritures répugnantes et de médicaments déshonorants. L’abrutissement de l’opinion publique US, qui va affronter bientôt cinq ou six guerres mondiales simultanées (Corée, Russie, Afghanistan, Syrie, Russie, Chine, etc.), avec le soutien de sites antisystèmes comme Prisonplanet.com, infowars.com ou Breitbart.com, est tel qu’on ne se rend même plus compte que l’on est déjà mort !

C’est d’ailleurs ce qu’expliquait le cuistot drogué dans Apocalypse Now !

Nicolas Bonnal