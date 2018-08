Veni vidi twitti…Le triomphe du Donald en quelques data (NPO : il met à plat au passage Chine, Russie, Iran, Turquie et même Europe…) ; rappelons que le Donald veut lutter contre tous les racismes, y compris le racisme antiblanc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Croissance de 4,1% au T2 (0,2% en France après les “réformes” de Macron)

3,8% de chômage (9,6% en France, après les “réformes” de Macron)

Le taux de chômage des Noirs est tombé au niveau de 1972 !!!

Les inscriptions au chômage sont tombées au niveau de 1973 !!

Le revenu des Américains est en hausse de 3,4% au premier trimestre.

Les ménages vont payer 2000 dollars de moins en impôts.

L’impôt sur les entreprises est passé de 35% à 21%.

En France l’IS varie entre 28 et 33%, pour viser 25% en 2022.

600 grandes entreprises ont accordé des primes et des hausses de salaire.

L’Amérique compte 3,6 millions de fonctionnaires fédéraux pour 326 millions d’habitants. La France compte 2,4 millions de fonctionnaires d’Etat pour 67 millions d’habitants.

Selon un sondage Gallup de juin 2018, 90% des Républicains le soutiennent. Soit 10% de plus qu’il y a 1 an !!

Lors de la rencontre Trump-Juncker, le président américain a demandé la liberté totale des échanges commerciaux entre l’Europe et les Etats-Unis et la fin des subventions.

“No tariffs, no barriers and no subsidies”.