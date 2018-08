https://www.libremercado.com/2018-08-12/un-ano-y-medio-de-trump-el-paro-baja-al-39-y-los-salarios-suben-un-27-1276623214/

Pour la onzième fois jusqu’à présent à l’Assemblée législative, le gouvernement de Donald Trump a battu le record historique de la population employée aux États-Unis. L’apocalypse économique anticipée en 2016 par les critiques du candidat à la présidence de l’époque contraste avec la bonne performance de la croissance et de l’emploi en 2017 et au premier semestre 2018.

Selon les données du Bureau of Labor Statistics pays de l’ Oncle Sam, il y a 155,965,000 Américains qui travaillent et le taux de chômage a chuté en dessous de 4% , suite à la création de 268.000 emplois en mai, 248.000 en Juin et en Juillet 157.000 . En fait, les chiffres de l’emploi pour les mois de mai et juin viennent d’être révisés à la hausse, les techniciens du Bureau of Labor Statistics ayant estimé qu’ils n’avaient pas estimé l’emploi dans environ 60 000 emplois. Le taux de participation au marché du travail continue de se redresser et atteint 62,9%. Nous parlons cependant d’un pourcentage encore réduit, notamment en raison du vieillissement de la population.

Augmentation du salaire

L’un des aspects les plus préoccupants pour le nouveau gouvernement Trump était la stagnation des salaires de ces dernières années. Sous le gouvernement de Barack Obama, la réduction du chômage a été lente et les augmentations rémunératrices rares. Cette situation semble avoir changé au cours de l’année dernière, puisque le salaire moyen par heure travaillée a augmenté de 0,71 dollar, ce qui signifie une augmentation des honoraires de 2,7%.

Parmi les différents groupes de population, la création d’emplois se manifeste de manière transversale. Les Blancs ont enregistré un taux de chômage de 3,4%, tandis que les Asiatiques étaient encore meilleurs et ont obtenu 3,1%. Parmi les Hispaniques, un taux de chômage record vient d’être atteint, avec seulement 4,5% de chômeurs. Quelque chose de pire est la performance de la population noire, mais son taux de chômage a également diminué ces dernières années et se situe déjà à 6,6%