Bébête immonde et dette immonde… Par Michael Snyder

Le crédit à la consommation n ° 1 aux États-Unis vient d’atteindre un nouveau record. Au deuxième trimestre de 2008, le total des crédits à la consommation a atteint un total de 2,63 milliards de dollars et, dix ans plus tard, ce chiffre a grimpé à 3,87 milliards de dollars . Cela représente une augmentation de 48% en une seule décennie.

# 2 La dette de prêt étudiant a dépassé 1,5 billion de dollars pour la première fois. Au cours des huit dernières années, le montant total de la dette étudiante a augmenté de 79% aux États-Unis.

# 3 Selon la Réserve fédérale, le taux de défaillance des cartes de crédit aux États-Unis a augmenté pendant 7 trimestres consécutifs .

# 4 Une enquête récente a révélé que 42% des consommateurs américains ont payé leur facture de carte de crédit en retard « au moins une fois au cours de la dernière année » et 24% des consommateurs américains ont

# 5 La croissance des salaires réels aux États-Unis vient de diminuer au plus haut depuis 6 ans .

# 6 Selon une étude récente , « le taux de faillite des personnes âgées de 65 ans et plus est trois fois supérieur à celui de 1991 ».

# 7 Nous sommes au cœur de la plus grande « apocalypse de détail » de l’histoire américaine. À ce stade, 57 grands détaillants ont annoncé des fermetures de magasins à ce jour en 2018.

# 8 La taille du déficit budgétaire américain est en hausse de 21% sous le président Trump.

# 9 On prévoit que les intérêts sur la dette nationale dépasseront un demi-billion de dollars pour la première fois cette année.

# 10 Goldman Sachs prévoit que le déficit budgétaire annuel des États-Unis dépassera les 2 000 milliards de dollars d’ ici 2028 .

Et je n’ai même pas parlé de passif non capitalisé. Ce sont essentiellement des engagements futurs pour lesquels nous n’avons pas d’argent pour le moment.

Selon le professeur Larry Kotlikoff, nos engagements non capitalisés dépassent largement les 200 billions de dollars en ce moment.

Si les individus, les entreprises, les États et les gouvernements locaux et le gouvernement fédéral cessaient tous de s’endetter, nous nous lancerions immédiatement dans la plus grande dépression économique de l’histoire des États-Unis.

Le système est profondément enraciné, et la seule façon de maintenir cette bulle de la dette continue à accumuler encore plus de dettes.

Toute personne qui estime que l’économie américaine a été « fixée » est complètement trompée. RIEN n’a été corrigé. Au lieu de cela, nos déséquilibres financiers à long terme s’aggravent à un rythme croissant.

Malheureusement, l’attitude du grand public est tellement similaire à ce qu’elle était juste avant la grande crise financière de 2008. La plupart des gens semblent supposer que, même si nous n’avons pas connu de grandes conséquences pour nos décisions très idiotes jusqu’à présent, aucune de grandes conséquences arrivent.

Et beaucoup supposent également que depuis que le contrôle de la Maison-Blanche a changé de parti, les choses doivent se passer comme par magie.

Bien sûr, la vérité est que la seule façon de résoudre nos problèmes à long terme est de s’attaquer aux problèmes à l’origine de ces problèmes à long terme, ce qui n’est tout simplement pas le cas.

Comme j’ai beaucoup voyagé au cours de l’année écoulée, j’ai découvert que la plupart des Américains ne veulent pas apporter de changements fondamentaux au système, car ils ont l’illusion que le système actuel fonctionne correctement. Donc, il faudra probablement une autre crise majeure avant que la plupart des gens soient prêts à envisager des changements fondamentaux, et quand cela arrivera, nous devrons être prêts à éduquer le public.

Le système que nous avons aujourd’hui n’est pas fondamentalement sain. Nous avons désespérément besoin de revenir aux valeurs et aux principes sur lesquels notre pays a été fondé, mais tant que les choses ne vont vraiment commencer, il est fort peu probable que le peuple américain soit prêt à accepter ces changements.