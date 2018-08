Comment Alexandre Dumas jugea nos sous-hommes politiques une bonne fois pour toutes

« Gambetta, dit-il, ne fait appel qu’à des instincts, il ne rallie pas une âme et il se retrouve toujours au point de départ. Il passera sa vie à recommencer. Il s’est enfermé dans la petite boite noire de l’athéisme, il y donne de grands coups de tête croyant crever le ciel, il n’arrive qu’à faire sauter le couvercle comme un joujou enragé. Il n’en sortira jamais : il a les pieds pris dans ce qui est mort. Pour ne pas se soumettre à un principe, il s’est rivé à un système. Il est à ressorts et immobile, il est effrayant et vide, il est diabolique et bon enfant. Quelle contradiction ! Il prétend à être le maître de ceux qui n’en veulent plus avoir, il se croit le dieu de ceux qui n’en ont pas. Rien à craindre, et ce qui est plus triste encore, rien à espérer de cet homme. Il est purement verbal. Il mourra d’un éclair de vérité comme son aïeul le cyclope Brontés d’une flèche d’Apollon. »

