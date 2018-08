De sa plus belle plume, un écrivain traditionnel nous décrit le symbolisme aquilin du costume des Indiens…

http://www.dedefensa.org/article/frithjof-schuon-et-la-grandeur-des-indiens

Avoir un centre, pp 114-118

L’art des Indiens des Plaines fait largement usage de ces symboles. Nous

pensons ici a priori à deux motifs particulièrement importants : le grand soleil

dont les rayons sont des plumes d’aigle et qui peut comporter plusieurs cercles

concentriques, et le disque brodé en piquants de porc-épic qui orne souvent les

vêtements131. Ces piquants symbolisent en eux-mêmes les rayons du soleil, ce

qui ajoute au dessin solaire une qualité magique de plus. Les dessins de ces

disques consistent en une combinaison de cercles avec des rayons ; c’est donc

toujours une image du soleil ou du cosmos ; dans ce dernier cas, le schéma

cruciforme représente à la fois les quatre directions de l’espace et les quatre

phases du temps : du jour, de l’année, de la vie, du cycle cosmique. Et rappelons

que les cercles concentriques et les rayons centrifuges représentent

respectivement, dans les disques brodés aussi bien que dans les soleils

emplumés, les rapports ontologiques ou cosmiques de discontinuité et de

continuité, de transcendance et d’immanence.

La plume d’aigle, comme l’aigle lui-même, représente le Grand-Esprit en

général et la présence divine en particulier, nous a-t- on expliqué chez les Sioux

; il est donc plausible que les rayons du soleil, lui-même image du Grand-Esprit,

soient symbolisés par des plumes. Mais ces plumes très stylisés, qui constituent

le soleil à cercles concentriques, représentent également le cocon, symbole de

potentialité vitale ; or la vie et le rayonnement solaire coïncident pour

d’évidentes raisons.

Un des symboles les plus puissants du soleil est la majestueuse coiffure en

plumes d’aigle ; celui qui la porte s’identifie à l’astre solaire, et il est facile de

comprendre que tout le monde n’est pas qualifié pour la porter ; sa splendeur –

unique en son genre parmi toutes les coiffures traditionnelles du monde –

suggère la dignité à la fois royale et sacerdotale ; donc le rayonnement du héros

et du sage132.