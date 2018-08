Demain, procession de la sainte Croix (1er août du calendrier julien)

Fête de mon doudou : procession de la sainte Croix (1er août du calendrier julien)

Mais il existe une tradition encore plus ancienne, qui s’affiche sur l’icône de la fête. Byzance – c’est un pays du sud où il y avait souvent des épidémies et des pestilences. Surtout, ils étaient en août, quand il faisait très chaud. Étant donné que même parmi les Grecs instruits et développés, le niveau de la médecine était loin d’être moderne, ces maladies ont coûté la vie à beaucoup de personnes, n’épargnant ni les pauvres ni la noblesse. La protection contre les méchants byzantins ne pouvait que chercher de Dieu – ils sortaient dans les rues des villes et des processions solennelles marchaient dans les rues, emportant avec eux des icônes et effectuant des prières. Particulièrement magnifiques, ces processions ont eu lieu dans la capitale, Constantinople, et se sont poursuivies jusqu’à ce que la prochaine épidémie ne recule pas. Le sanctuaire principal, qui a été rénové autour de la ville, était la Croix – celle où le Christ a été cloué pendant les heures d’exécution.