Écrabouillement américain presque certain en cas de guerre, donc recours au nucléaire ? Philippe Grasset confirme avec le général Hyten : « Ce que Hyten suggère donc, c’est qu’à ce jour, les États-Unis sont impuissants contre les menaces d’armes hypersoniques… »

Hyten avait déjà confirmé, du point de vue des militaires et du Pentagone, la véracité des dires de Poutine, vingt jours après le discours, lors d’une audition devant une commission sénatoriale. Cette audition avait un aspect complètement surréaliste dans la mesure où Hyten exprimait à la fois la confirmation de l’avance décisive prise par les Russes et les Chinois et sa confiance dans la capacité des USA de se “défendre” en ripostant avec toutes leurs forces nucléaires, impliquant ainsi la mort de la dissuasion nucléaire US.

« Voici un passage de l’échange entre le général Hyten et le sénateur républicain Inhofe (sur ZeroHedge.com), à partir d’une question d’Inhofe sur la capacité des États-Unis de contrer une attaque hypersonique :

» “‘Nous[les États-Unis] n’avons aucune défense qui pourrait contrecarrer l’emploi d’une telle arme[des missiles hypersoniques] contre nous.’ Ce que Hyten suggère donc, c’est qu’à ce jour, les États-Unis sont impuissants contre les menaces d’armes hypersoniques et qu’ils doivent compter sur la dissuasion contre ces armes dites hypersoniques.

» “Hyten a ajouté, ‘…ainsi notre réponse serait notre force de dissuasion qui serait celle de notre triade [missiles balistiques tirées du sol et de sous-marins, et bombardiers] et les capacités nucléaires dont nous disposons pour répondre à une telle menace.’ En d’autres termes, si la Russie ou la Chine lance contre les États-Unis une attaque de missiles hypersoniques [y compris bien entendu avec charges conventionnelles], le Pentagone répondra par une guerre nucléaire.”

» C’est un moment incroyablement important qui semble ne pas vraiment passionner le monde passionnant de la communication. Le chef de la dissuasion nucléaire des USA nous dit que la dissuasion ne marche plus dans sa principale fonction… La dissuasion étant faite pour dissuader réciproquement de l’emploi du nucléaire, nous en sommes à l’aveu où, contre certains types d’armements qui peuvent n’être qu’à charges conventionnelles et dont certains semblent déjà opérationnels du côté russe, la seule riposte possible des USA serait de monter au nucléaire. »

http://www.dedefensa.org/article/la-course-a-lechalote

ou pour les plus patients :

https://www.youtube.com/results?search_query=general+hyten