Frithjof Schuon : « L’existence des vêtements princiers et sacerdotaux prouve que le vêtement confère à l’homme une personnalité, c’est-à-dire qu’il exprime ou manifeste une fonction qui éventuellement dépasse ou ennoblit l’individu. »

Le vêtement, comme le langage et la position verticale, est une des

prérogatives de l’homme ; beaucoup moins important sans doute que les deux

autres prérogatives mentionnées, il n’en est pas moins caractéristique de l’homo

faber. L’homme est fait d’intelligence, de volonté et de sensibilité ; il a besoin

d’une ambiance physique congénitale, à commencer par l’encadrement de sa

personne : habitation, ustensiles, puis objets d’art proprement dits. Sans doute, la

notion de vêtement est à la fois relative et complexe ; la quasi-nudité de certains

groupes humains – « civilisés » ou non – relève de cette même notion dans la

mesure où tant les minimums vestimentaires que les ornements répondent au

besoin d’encadrement de la forme corporelle, le « vêtement » pouvant avoir

pour fonction, soit de dissimuler le corps, soit au contraire d’en rehausser le

symbolisme ou la beauté.

L’existence des vêtements princiers et sacerdotaux prouve que le

vêtement confère à l’homme une personnalité, c’est-à-dire qu’il exprime ou

manifeste une fonction qui éventuellement dépasse ou ennoblit l’individu.

Le vêtement en soi peut représenter ce qui voile, donc l’exotérisme, mais

il s’intériorise et s’« ésotérise » moyennant ses éléments symboliques, son

langage sacerdotal précisément. Dans ce cas, le vêtement représente à son tour

l’âme ou l’esprit, donc l’intérieur, le corps ne signifiant alors que notre existence

matérielle et terrestre ; ceci implicitement et par comparaison – non en soi et

envisagé en dehors de tout contexte vestimentaire -, car la primauté spirituelle

de tel vêtement relève d’un point de vue plus contingent et plus « tardif » que la

primauté spirituelle du corps.

Avoir un centre, p.114-115