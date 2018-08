Les (nombreux) lecteurs d’égalité et réconciliation commentent le texte de Nicolas Bonnal sur le logement onéreux, périlleux et cafardeux dans les métropoles

Bonjour, pour ma part, je suis dans le Sud aveyron, maison de 74m² +50m² de caves.

Jardin de 300m² plus 1500m² loués derrière, pour cultiver tranquillement.

Mon loyer 590 euros + 50 euros pour le terrain, donc 640 euros/mois.

Ma manière de voir les choses : il vaut mieux un petit 1200euros/mois ici qu’un 2000 euros en ville, non seulement on vit mieux mais si on s’organise intelligemment on gagne autant voir plus.

(Une petite entreprise individuelle agricole sur le terrain et hop vos charges d’investissement pour votre autosuffisance sont defiscalisées).

Je crois beaucoup en ce modèle : un travail sans prise de tête au SMIC cumulé avec une entreprise agricole.

Pas de besoin de rentabilité sur votre entreprise car salaire déjà assuré par votre SMIC, possibilité de défiscaliser (donc gratter des APL et zéro impot), et surtout votre job n’est plus un fin en soi mais un simple moyen de financer votre autosuffisance, puis une petite activité annexe.

Un peu de math pour démontrer l’éfficacité :

Sur l’année 2016 je gagne 14 500 euros en salaires >>> 0 APL, et un peu d’impot. Sauf que, j’ai dépensé 5700 euros dans mon jardin, et je n’ai rien vendu, donc j’ai un déficit 5700 euros, ce qui me fait un revenu 2016 de 8800 euros >>>>> 253 euros APL, 0 impot.

Conclusion : sur 5700 euros dépensés, 3000 euros m’ont été remboursés sous forme d’APL. Pensez y.

Par contre les agents de la CAF pètent un plomb car c’est un cas qui ne rentre dans aucune de leurs cases ou plutôt dans toutes à la fois… Mais le fait est que ca fonctionne, si vous avez le porte monnaie qui permet d’avoir des interrutions/régularisations des APL (car votre dossier fais des aller-retour CAF/MSA) en gros vous êtes payés 6 mois d’APL tous les 6 mois.

