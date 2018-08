Logement et aliénation… Les lecteurs d’égalité et réconciliation commentent le texte de Nicolas Bonnal

Un régal cet article.

Et l’occasion inattendue de raconter cette authentique et récente anecdote :

Il y a deux ou trois semaines, je croise dans le centre-ville de Rouen, une manifestation du DAL (Droit au logement pour ceux qui ne connaissent pas), d’une vingtaine de gens, pour protester contre la loi ELAN, de mémoire. Un monsieur d’une petite soixantaine qui traverse la rue pour m’interpeller, le pauvre ne savait pas encore sur qui il était tombé… Il me tend son papier, m’explique leur « démarche », et ayant rejoint leur petit groupe, j’ouvre le feu en contrant l’homme par ce cas de cette dame en Gironde, qui s’était absenté de chez elle un moment et se retrouve squatté à son retour, sans recours possible (relayé par ER il y a quelques années si je ne m’abuse). Voyant tous leurs regards pointés sur moi, quelque peu hostile, je me dis « rien à perdre », et j’y vais de ma rhétorique, exprimant que leur action consistait à mettre un pansement sur une jambe de bois, que c’était se donner bonne conscience, qu’il fallait regarder la situation dans son ensemble, et de conclure « venez voir dans ma rue si certains ne se complaisent pas dans leur situation » (Précision : j’habite derrière l’Hôtel de Ville, ou la mendicité ressemble à un balisage avec bornes kilométriques, sauf que c’est des bornés et tous les 100 mètres. Sans parler du trafic de crack qui se passe tous les jours sous mes fenêtres…)

C’était magique. Les uns après les autres sont venues me donner change, et j’ai eu droit à tous les clichés du gauchisme maladif : « Les hommes qui dominent les femmes » ; « Toute façon je suis contre les frontières » ; « En 2018, c’est inadmissible d’être raciste » ; « Tout ça c’est à cause du capitalisme » ; « Que les enfants héritent des propriétés de leurs parents, c’est pas normal » ; et la cerise, venant d’une leader de ce DAL, et qui m’a explicité qu’ils étaient encartés NPA, : »ça c’est un discours de fachos… »

Je rappelle que je les interpellais strictement sur le problèmes des SDF, des logements vides, des prix qui flambaient, de l’assistanat programmé… Et on m’a rétorqué ce que je vous ai énuméré. C’est pas gagné, mais y a moyen de se marrer !

C’était un petit résumé d’une authentique anecdote vécue dans la joie et la bonne humeur… En ce qui me concerne en tout cas… C’est vrai que certains faisaient la gueule après…

