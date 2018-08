Toujours plus débiles, les médias français accusent ce pauvre Poutine d’empoisonner nos bénitiers et de tuer les tigres de Sibérie…

Dans le JT de 20 H vendredi sur France 2, Valérie Astruc parle des vacances des chefs d’Etat : (à 24mn38).« C’est de loin Vladimir Poutine qui épate le plus la galerie : chasse au tigre en Sibérie, plongée dans les eaux glacées du lac Baïkal. Avec le maître du Kremlin, la propagande ne prend jamais de congés(1). » Et on voit une photo du« maître du Kremlin » (sic) fièrement accroupi devant un tigre mort. En vrai, cette photo (d’un tigre anesthésié) avait été prise 10 ans plus tôt lors d’une expédition à laquelle Poutine participait dans le cadre d’un programme national de protection des tigres de Sibérie.

Les réseaux sociaux se sont aussitôt enflammés devant la fausse nouvelle ainsi qu’une chaîne de télé. Laquelle ? Je cite Ouest France : « Le média russe controversé RT France ».

France 2 flatule en direct et Ouest France accuse Russia Today de sentir mauvais.

Sur tweeter, France2ServicePresse a sèchement répondu à RT : « Ce n’est pas une fake news mais une erreur involontaire… ». Cherchez la différence entre cette erreur « involontaire » (sic) et une fausse nouvelle.

France 2 a laissé passer 3 jours pour avouer sobrement lundi soir (à 36mn) ce que tout le monde avait appris sans elle . Elle concède qu’une « erreur s’est glissée dans le commentaire » (et non pas que France 2 a donné une information fausse). Par suite, la présentatrice n’étant pas responsable du glissement intempestif des erreurs dans ses présentations, il n’est pas utile que France 2 présente la moindre excuse. Et d’ailleurs, elle ne l’a pas fait (2).

Il est ainsi démontré que la chaîne nationale publique peut émettre une fausse nouvelle qui présente avec gourmandise un des plus puissants chef d’Etat (un voisin européen) sous un jour dépréciatif et qu’elle peut rectifier tardivement en exprimant de désinvoltes regrets.

Théophraste R. (du bureau d’étude pour la libération simultanée des tigres sauvages et de l’information et pour l’encagement des hyènes de Paris).

* Détournement d’une vieille pub pour Esso.

Notes :

(1) Tandis qu’avec France 2, comme on le voit…

(2) Ouest France dit mensongèrement que France 2 s’est excusée pour « l’erreur ».