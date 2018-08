Coucou c’est moi : le pire contre-attaque ! PS : relevez le niveau avec le texte de Bonnal sur Tolkien et la guerre des étoiles…

Le scénario de Lucas est un long décalque du Seigneur des anneaux. Rappelons que le scénariste néo-classique Lawrence Kasdan y a participé, et la géniale Leigh Brackett, qui travaillait avec Howard Hawks tout en étant auteur de SF. La SF et le conte médiéval, la SF et le récit mythologique grec, c’est itou.

Je fais du vrac, je rédigerai en écrivant mon livre sur la SF US :

La grande guerre eschatologique contre une force obscure et mondialisée est le thème du film.

Luke le lutin reprend les Hobbits. Héroïque mais humble, blessé et mutilé au combat, comme Frodon. La mutilation initiatique à la main reprend celles du dieu Tyr et biens sûr de Mucius Scaevola (lisez Tite-Live II, 12, cela en vaut la peine)

La situation initiale est comme chez Tolkien. Un petit coin tranquille appelé à l’action par des prophéties et des éléments perturbateurs. Les forêts initiatiques sont légion aussi. Celle des ewoks est recopiée dans le Seigneur des anneaux (la Lothlorien).

Le rassemblement de ces résistants évoque la communauté de l’anneau. Peu à peu Han Solo, qui aurait pu mal tourner, devient un héros en quittant le mercenariat. Son ami Lando aussi connaît une belle rédemption !

Les deux petits robots rigolos reprennent les deux paysans débiles et escrocs du Kurosawa (œuvre surfaite, à célébrer surtout pour sa danse des charbonniers) mais aussi m’évoquent maintenant Pippin et Merry chez Tolkien. R2D2 a une fonction magicienne qui le rapproche de Sam sagace. Il est un adjuvant étonnant doté de voix et de sifflements d’enfants.

Gandalf est évidemment Alec Guinness (Obi Wan Kenobi), initiateur discret. Il semble disparaitre aussi, mais ne le fait pas vraiment. Il est vêtu comme Gandalf le blanc. Le refus d’user de l’anneau du pouvoir rejoint celui de ne pas céder à la force obscure.

Darth Vader évoque Saroumane alors que l’empereur évoque Sauron et son empire mondialisé du mal. La lutte interne du pauvre Darth Vader évoque celles de Boromir, de Gollum, etc.

Le côté obscur de la force est tout entier du Tolkien (rien de cela chez Kurosawa, où il y a simple lutte des clans, le spectateur rigolard étant invité à prendre parti pour un clan, paysans trouillards, général dingo, princesse hystérique). C’est du christianisme sans le savoir, à la sauce bouddhiste zen si l’on veut (la poupée yoda qui parle en latin anglicisé)

La princesse agressive et casse-pieds sort de Kurosawa. Mais la princesse héroïque et romantique vient bien de chez Tolkien, et se nomme Eowyn.

La guerre des étoiles fourmille aussi comme tous les récits traditionnels de prophéties et de visions. Le petit R2D2 transmet les messages…

Les héros sont désespérés/séparés dans le deuxième épisode, l’empire contre-attaque. Idem dans les deux tours de Tolkien. Luke va vers le yoda (allusion aux nombreux bois sombres, à Fanghorn, à Sylvebarbe initiateur), et les autres au combat.

La bataille des monstres sur la neige annonce celle des olifants et le duel de Legolas reprend celui de Luke. Ici Jackson a copié Kershner (et c’est très bien comme ça !).

La revanche de l’artisanat de la résistance contre la technologie impériale. D’ailleurs même Darth vader le dit au début : “dont’ be too proud of the technological terror you have constructed »…

Enfin, et hélas, les deux œuvres sont devenues des monstres qui leur ont échappé… j’ai écrit un chapitre à ce sujet apocalyptique dans mon deuxième livre sur Tolkien. Même les héritiers s’en sont rendu compte !

Bibliographie

Nicolas Bonnal – le salut par Tolkien (Amazon.fr)