Grand remplacement cérébro-humain : La Hyre nous écrit sur Marcel Mauss et les hikikomori (voyez aussi notre texte sur les Soy Boys ou les uritrottoirs accueillis dans la liesse médiatique générale)

La Hyre nous écrit sur Marcel Mauss et les hikikomori

Vous m’inspirez cher maître, et ce tellement que, même lorsque je prends un bouquin anodin, aussitôt l’écho de vos textes se fait entendre…

Moi y en avoir un faible pour pour la sémiologie de Louis Marin, et la sociologie de Marc Augé… Enfin c’est cette dernière qui justement aujourd’hui m’intéresse,

Dans les Non-Lieux « introduction à une anthropologie de la surmodernité », l’auteur évoque l’approche sociologique de ses collègues et notamment de Marcel Mauss qui avait une vision de l’être « primitif » (membre d’une société « archaïque » ou « arriérée ») désigné comme un être total (sorte de prototype) qui vaudrait pour tous et permettant d’avoir une vision totale donc de ladite société.

Au-delà du raccourci, le portrait type de cet homme « moyen » défini par Mauss comme étant lui aussi « total », est ainsi décrit : « il est affecté dans tout son être par la moindre de ses perceptions ou par le moindre choc mental » (p. 306). et Augé de poursuivre le développement: « l’homme « moyen » est pour Mauss, c’est, dans la société moderne n’importe lequel de ceux qui n’appartiennent pas à l’élite. Mais l’archaïsme ne connaît que la moyenne. L’homme « moyen » est semblable à « presque tous les hommes des sociétés archaïques ou arriérées » en ce qu’il présente comme eux une vulnérabilité et une perméabilité à l’entourage immédiat qui permettent précisément de la définir comme total ».

Ce qui est extraordinaire (et paradoxalement ce qui ne l’est pas tant, tout autant, si j’ose dire) c’est que l’être archaïque ainsi dépeint est l’être de demain dans nos sociétés occidentales réduites en cendres. Le babtou fragile, avec ses jambes d’oiseau décharné, le voici totalement vulnérable et sans recul, assujetti par le groupe tels le fumeux « soy-boy » et autres « hikikomori » que vous nous avez tantôt présentés.

20 siècles de développement et plus, d’industrie de technologie pour en arriver au comble de l’être écrasé par cette technologie qui le dompte et le taille comme un bonzaï l’empêchant de prendre de l’envergure et de pousser, à la merci du tailleur tutélaire qui régit et dégrossit sa propre vie. L’homme de demain est un ilote, archaïque, un aborigène incapable de survivre en territoire hostile et/ou inconnu plus que la durée de vie d’une batterie de ses excroissances vitales qui contraignent ses mains et consomment son regard.

Marc Augé op cit. pp 64-65.

Mauss Sociologie et anthropologie.